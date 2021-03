Dip. Rodolfo Sanz propone anclar el bolívar al petro y elevar el salario a $60

23.03.21 - Entrevistado por el periodista Vladimir Villegas en Globovisión, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Rodolfo Sanz, planteó que "se debe ir hacia un esquema de revalorización del bolívar".



Sanz concuerda con algunos de sus compañeros que plantean la necesidad de indexar el bolívar al petro, con lo que la moneda oficial venezolana pasaría a tener el valor de este último, de modo que se pueda avanzar hacia el aumento del salario.



“Debemos anclarlo; ir hacia un esquema que permita llevar el salario a 60$ que sería un petro, lo estamos planteando en la administración pública”, dijo.



A su juicio, se puede producir un aumento del salario sin que eso impacte la inflación. En cuanto al respaldo de la moneda, opinó que “el límite para emitir dinero no es la cantidad de reserva en dólares que tengas en el Banco Central, debe ser la capacidad de producción instalada en pleno desarrollo”.



Añadió que la segunda fase de su propuesta económica es crear un "bolívar convertible", además planteó la emisión de un nuevo cono monetario con billetes de 1, 5, 10, 20, 50 y 100, similares al dólar.



“Esta economía tenemos que resetearla completamente. Los desequilibrios de esta economía no se resuelven, a mi juicio, sino con la indexación en primera fase”, expresó.



En ese sentido, cree que hay “suficientes elementos empíricos para apoyar y desarrollar una medida como la que estamos planteando”.





Con información de Globovisión.