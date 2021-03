Diputado Tony Boza: "El Petro es la solución para proteger el salario de los venezolanos"

22.03.21 - Indexar los salarios a la criptomoneda petro como una unidad de cuenta es la solución para proteger los ingresos de los venezolanos y frenar la caída de su capacidad adquisitiva, dijo a Sputnik el diputado Tony Boza

"Estamos proponiendo que se aplique la unidad de cuenta indexada con los salarios que hoy existen para que no siga cayendo su capacidad adquisitiva, y generar un plan que permita la adecuación de los volúmenes del monto de los salarios para llevarlos a valores históricos y reales que pueden ser de entre seis y siete petros y su equivalencia en divisas", expresó Boza.



El valor del petro está fijado por el precio del barril del petróleo que es de 65,94 dólares.

En agosto de 2018, el presidente Nicolás Maduro anunció que el salario mínimo sería equivalente a medio petro, que en ese entonces eran 30 dólares.



Boza, economista egresado de la Universidad del Zulia, detalló que el anclaje del salario al petro que hizo el Gobierno hace tres años solo tenía una referencia, por lo que la inflación afectó de igual forma el poder adquisitivo de los trabajadores.



"En 2018 quienes implementaron la propuesta no hicieron un anclaje real del salario al petro, sino una especie de referencia nominal que fueron adecuando dos o tres veces y fue imperfecta, de manera parcial, no llevaba el ritmo de la inflación y el salario fue perdiendo poder adquisitivo y progresivamente se fue deteriorando a alcanzar los niveles que hoy tenemos", indicó.



El salario mínimo en Venezuela es de 400.000 bolívares (equivalentes a 0,23 dólares).



Propuesta parlamentaria

El diputado señaló que la propuesta de indexación, que fue presentada la semana pasada ante la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral, de mayoría opositora), busca crear una unidad de cuenta indexada que tenga un valor que solo varíe con la fluctuación del precio de la divisa, bien sea en dólares o en euros.

"La unidad de cuenta indexada sería una marca, un nivel para anclar estos elementos, fundamentalmente el salario, y que implique que el salario y el presupuesto público se van a ir ajustando al valor de los precios generales de la economía, que es lo que da el índice general de precios del consumidor, que es el que marca precisamente el nivel de la inflación", explicó.



La propuesta está dirigida a los salarios de la administración pública, pensionados y presupuesto público.

Boza, conductor del programa Boza con Valdez que transmite el canal del Estado Venezolana de Televisión, aseguró que la indexación permitirá además recuperar la economía venezolana, afectada por la hiperinflación.



"La indexación ayuda a recuperar las capacidades del aparato del Estado para intervenir en la economía, en la sociedad, para recuperar los servicios, salud, educación, y esto lo logra la indexación, que no es una panacea, pero es un elemento fundamental para recuperar la vía de la economía, la inversión social y los estándares de vida que los venezolanos habíamos alcanzado en la revolución", comentó.

De acuerdo al Banco Central de Venezuela (BCV), la inflación de enero fue de 46,6%, mientras que la acumulada de 2020 se ubicó en 2.959,8%.

Se prevé que en los próximos días la Comisión de Economía del Parlamento discutirá la propuesta de indexación salarial para decidir si la lleva al plenario.