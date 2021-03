(AUDIO) Rodrigo Cabezas: Nuevos billetes no resuelven la hiperinflación ni la escasez de efectivo

18-03-21.-El economista y profesor universitario, Rodrigo Cabezas, aseguró durante una entrevista en Unión Radio que a corto plazo no se prevé que se detendrá la hiperinflación en el país.

«Hemos comenzado el cuarto año de hiperinflación en Venezuela, el gobierno a comienzos de este año ha hecho la emisión de tres billetes de mayor denominación, esto alivia el desequilibrio de los galopantes precios y la pérdida de valor de las unidades monetarias, pero no resuelve la hiperinflación y no resuelve la escasez de efectivo en billetes».

Cabezas explicó que el Estado no puede hacer política cambiaria porque no tiene los dólares suficientes en las reservas internacionales por el desplome de la industria petrolera y la recesión, «y porque la liquidez más importante que comienza a haber en dólares no los controla y no puede fijar tasas de interés ni regulación sobre eso».

El también ex-ministro de Finanzas avizoró al final de 2021 la continuación de la hiperinflación, «nadie debe alegrarse por esto, el número más optimista que podríamos tener a diciembre de este año es una inflación cercana al 2.100%».

Aconsejó a los trabajadores luchar por la indexación salarial para paliar la caída del ingreso en los hogares. «Sería una insensatez tremenda no pelear porque les ajusten los salarios».

Advirtió que si el salario queda tan rezagado la caída del consumo empeora y con ello la pobreza y la desnutrición.

Dijo que se necesitan políticas económicas para lograr el equilibrio macroeconómico y detener la hiperinflación desde el punto de vista monetario, fiscal y cambiario.

