Juan Carlos Valdez: "Venezuela ha ido recuperando su producción nacional en medio de la pandemia"

15.03.21 - Venezuela logró incrementar su producción nacional en medio de la pandemia y del asedio económico impuesto por gobiernos extranjeros, que apostaban al colapso del país tras la llegada del COVID-19 hace un año, dijo a Sputnik el especialista en economía política, Juan Carlos Valdez.



"El tema de la pandemia en Venezuela no le afectado económicamente como sí ha afectado a buena parte de los países de la región y del mundo (…) lo importante es que a pesar del asedio que tenemos hemos ido recuperando la producción y sobre todo estamos fortaleciendo la producción nacional", expresó Valdez.



El 13 de marzo, se cumplió un año de la detección de los dos primeros casos de COVID-19 en el país, y con ello la declaratoria del Estado de alarma que realizó el presidente Nicolás Maduro para hacer frente a la pandemia.

Valdez, conductor del programa Boza con Valdez que transmite el canal del Estado "Venezolana de Televisión", indicó que Venezuela venía implementando políticas para enfrentar el bloqueo, por lo que ya tenía herramientas para enfrentar la situación económica que genera una pandemia.



"Nosotros estábamos en las condiciones que muchos países están adquiriendo ahorita, porque desde mucho antes enfrentábamos el bloqueo principalmente de Estados Unidos, por eso no sentimos tan fuerte las arremetidas económicas de la pandemia", sostuvo.



El 12 de marzo, Maduro destacó la importancia de la producción nacional en medio de la pandemia, y dijo que actualmente producen el 100% de los productos que distribuyen a través del programa de alimentación denominado Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).



Anteriormente, el Gobierno venezolano importaba entre el 60 y 80% de los artículos alimenticios de las cajas CLAP.



En ese sentido, Valdez manifestó que contra todo pronóstico Venezuela sigue avanzando y no se ha detenido por el asedio a su economía.



En reiteradas ocasiones el Gobierno venezolano ha pedido a Estados Unidos levantar las sanciones, que le impiden la libre compra de medicamentos y vacunas para enfrentar la pandemia.



El Ejecutivo ha asegurado que Estados Unidos le ha "robado" a Venezuela más de 30.000 millones de dólares con las sanciones.



En febrero pasado, la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, instó al Gobierno de Estados Unidos y a la Unión Europea a levantar las sanciones impuestas contra Venezuela, al asegurar que las medidas han exacerbado las calamidades preexistentes, provocando una crisis económica, humanitaria y de desarrollo con un efecto devastador para toda la población.



Salarios



Valdez reconoció que en Venezuela urge implementar políticas para proteger el salario de los trabajadores.



“Si se logra entender que es factible resolver y que además no solo se trata de incrementar el salario, sino de proteger el salario con mecanismos de protección salarial, avanzaríamos enormemente”, expuso.



El salario mínimo en Venezuela es de 400.000 bolívares mensuales, equivalentes a 0,3 dólares.



El Gobierno ha asegurado en reiteradas ocasiones que las sanciones han causado daños al salario y afectado el poder adquisitivo de los trabajadores.