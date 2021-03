Zulia: Transportistas molestos por la desincorporación a la fuerza e ilegal del billete de 20 mil: "Tenemos pacas… y no los quieren recibir"

Transportistas molestos porque no les quieren aceptar el billete de 20 mil Credito: NAD

12-03-21.-Transportistas indignados. El presidente de la Central Única de Transporte del Estado Zulia (CUTT-ZULIA), Erasmo Alián, informó este viernes, 12 de marzo, que los choferes del transporte público no saben qué hacer con los billetes de 10 mil y 20 mil bolívares que tienen guardados, pues desde el día de ayer no se los quieren recibir en los comercios.



El líder gremial mencionó que aunque los billetes pertenecen al cono monetario actual, en ningún comercio de los mercados populares quieren recibir el papel moneda de esas denominaciones. «Esa es la gota que rebasó el vaso, es que desde ayer, jueves, ni en las Pulgas, ni en la curva, ni en el kilómetro 4 , ni en Mercamara, nos lo quieren recibir», dijo Alián.



Mencionó que por sus servicios prestados y el costo de los pasajes, los transportistas tienen grandes cantidades de billetes de esas denominaciones y se ven vulnerables ante esta situación, al igual que el ciudadano de a pie .



En este sentido, el gremio de transportistas le hace un llamado al Ejecutivo Nacional y al presidente del Banco Centra de Venezuela, para que emita un comunicado oficial aclarando que se reciban esos billetes, los cuales forman parte del cono monetario actual. » Nosotros, los conductores, si los recibimos y los tenemos guardados con liguitas y no sabemos qué hacer con ellos», dijo Alián.



Desde el jueves, los comerciantes informales han optado por desincorporar los billetes de baja denominación, luego del anuncio del BCV , sobre la adición de tres nuevos billetes al cono monetario vigente, estos de más alta denominación, uno de 200 mil, uno de 500 mil y el último de un millón de bolívares.



La práctica se ha replicado desde los grandes mercados populares, hasta las tiendas y bodegas de la ciudad, generando descontento en la población.



Los comerciantes informales alegan que no los aceptan porque les hace mucho bulto para trasladarlos hasta Colombia, donde compran la mercancía.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 914 veces.

La fuente original de este documento es:

NAD (https://noticialdia.com/2021/03/choferes-reclaman-por-la-desincorporacion-de-billetes-de-10-mil-y-20-mil-bolivares-en-los-comercios/)