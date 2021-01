(VIDEOS) Presidente Maduro anunció fortalecer el bolívar, la producción nacional y los Clap

01.01.21 - 77,3 % de las transacciones comerciales del país en 2020, se hicieron en bolívares por métodos de pago electrónico; esto demuestra el peso que todavía tiene la moneda nacional, indicó este viernes el presidente de la República, Nicolás Maduro.



“En dólares, la importancia relativa de los gastos realizados por los hogares, según el medio de pago utilizado, el 77,3 % de las transacciones comerciales del país, en 2020, se hicieron en bolívares por métodos de pago digital”, precisó.



Señaló que entre los meses de noviembre y diciembre de 2020, la actividad comercial se quintuplicó, tanto en bolívares y dólares, respecto al 2019, detalló el Jefe de Estado durante una entrevista concedida al periodista Ignacio Ramonet, refiere una nota de AVN.



“Venezuela tiene su moneda, el bolívar, y la vamos a defender en 2021 mejorando los ingresos. Tenemos que mejorar la calidad de la moneda venezolana. Tenemos que seguir disminuyendo la inflación, que sigue siendo muy alta, aunque hemos venido controlándola paulatinamente”, agregó, pese a las dificultades producto de la caída de los ingresos de la nación por la persecución financiera.

“Nosotros vamos, este año 2021, hacia una economía digital más profunda, más en expansión… Yo he puesto la meta: 100 por ciento economía digital, que todo el mundo tenga sus métodos de pago en tarjeta de débito, de crédito…”, informó el presidente.

Indicó cómo Venezuela ha ido aumentando la producción de alimentos, acabando con aquella situación de desabastecimiento inducido de productos.Anunció que aprobó el Plan CLAP 2021, el mercado mensual para más de 7 millones de hogares con producción nacional. “Así que, de 2021 en adelante, con la Ley Antibloqueo, vamos a ir recuperando el ingreso nacional, recuperando el equilibrio macroeconómico, conteniendo la inflación aún más el próximo año y retomando el crecimiento económico real, de la economía real”.El año 2021 marca el arranque de un nuevo crecimiento progresivo, sostenido, verdadero, de la economía real y productiva. “No de la economía de los papeles, de la especulación, de la mentira, de la farsa, no, es el crecimiento de la economía que produce granos, leche, carne, maíz, arepas, ropa, petróleo, oro, etc. De la economía real”.Afirmó el presidente Maduro que toda la crueldad que se ha aplicado contra Venezuela ha dejado grandes lecciones, y obligó al desarrollo de una economía propia, verdadera, que va a ser muy fuerte, muy poderosa.“Tú lo verás, y además le estamos dando un ejemplo al mundo. Se nos puede prohibir el dólar, se nos puede prohibir el financiamiento y refinanciamiento en el sistema bancario occidental, se nos puede perseguir y quitar las cuentas, pero no se nos ha detenido ni se nos va a detener jamás. Y lo que aquí surja le va a dar un ejemplo al mundo de que otro mundo es posible, de que ya basta del chantaje del dólar y del sistema financiero del Fondo Monetario Internacional… En Venezuela estamos demostrando, en resistencia, en una resistencia muy dura, que otro mundo es posible. Vamos a salir adelante, ustedes van a verlo”.Inversionistas internacionales:Sobre la inversión extranjera en Venezuela, el presidente Maduro también tuvo buenas noticias: “Y te puedo decir también, como primicia, que nosotros a los tenedores de deuda, por compromiso de la República, les pagamos en el período 2014-17 más de 76 mil millones de dólares. Y con el comandante Chávez, en el período 2010-2013, se llegó a pagar hasta 56 mil millones de dólares. ¡Echa la cuenta, como dice un amigo mío, saca la cuenta: 76 mil más 56 mil son 132 mil millones de dólares que pagamos del 2010 al 2017 hasta que llegó Trump. Esas eran las ganancias de los inversionistas financieros”.Pero pese a que los tenedores de deuda perdieron todo cuando Trump congela las cuentas, cuando atacaron los ingresos por petróleo de Venezuela, los inversionistas pueden contar con la República Bolivariana.“Yo les he ratificado a todos los tenedores de deuda, a todos los inversionistas estadounidenses, nuestra disposición a negociar y renegociar, y a cumplir todos nuestros compromisos de aquí en adelante. Llegar a acuerdos. Tenemos las mejores relaciones. Ellos saben que nosotros somos buena paga, que somos gente de palabra, confiables para la actividad financiera, económica, lo saben, y saben que Trump le hizo un gran daño a sus inversiones, lo saben perfectamente”.“Así que yo mando un mensaje, aprovecho tu pregunta para mandar un mensaje a todos los inversionistas del mundo: estamos listos, preparados, tenemos la Ley Antibloqueo, está la nueva Asamblea Nacional que va a desarrollar un conjunto de leyes para flexibilizar todo lo que es la inversión en la actividad económica venezolana, Venezuela está abierta al mundo para la inversión”.Maduro también recordó que, Venezuela está sometida a una persecución contra todas las fuentes de financiamiento.Es por ello que, el país debe mover sus recursos de forma atípica y paralelas al mundo del dólar.Con información de Prensa VTV / AVN