Venezuela cuenta actualmente con más de 53 marcas de harina precocida, 283 de café y más de 300 de arroz

13.12.20 - Diariamente un total de 200 toneladas de harina precocida son producidas por la planta de cereales del complejo agroindustrial Molino del Sur América ubicado en Tinaquillo, estado Cojedes, aseveró el ministro del Poder Popular para Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo.



“La planta de harina precocidad genera 200 mil kilogramos al día, que multiplicado por 30 da un total de 6 millones de kilos de este rubro al mes”, indicó el ministro durante su programa Cultivando Patria, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).



Afirmó que gracias a la Revolución Bolivariana se le ha hecho frente a los monopolios que impedían el crecimiento de pequeños y medianos productores.



“Podemos decir hoy con mucho orgullo que en el país hay más de 53 marcas de harina precocida que antes no llegaban a las grandes ciudades”, especificó.



También destacó que en Venezuela existen 283 marcas de café producidos en el país.



“Ya en Venezuela no se importa café de ninguna parte del mundo y ya no se fuga con tanta cuantía de contrabando a Colombia. Se queda en el país, se procesa aquí y se exporta”, enfatizó.



El ministro ratificó que también hay más de 300 marcas de arroz y capacidad instalada de producción de ese rubro para todo el continente.



El Molino del Sur es el primer molino creado en Revolución, ya tiene más de 3 años de operaciones y es miembro activo de la Corporación para el Desarrollo Industrial de Cojedes.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 554 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)