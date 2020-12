Dólar y Petro Hoy Miércoles 2 (1:00 p.m.)

Hoy: 1/2 Petro = 31.119.713,84 Bs.S y Salario Mínimo Mensual en Dólares con relación al Salario No Oficial (1.200.000 Bs.) = DO: 1,15 $ y DI: 1,26 $

2 de Diciembre de 2020.-

Tasa Promedio del Dólar Informal (DI) Miércoles 2 a la 1:00 pm que reportaron, a través de las redes, los marcadores paralelos de las casas de cambio:

La más baja: 906.687,18

La más alta: 999.630,72

Promedio entre tasas de marcadores (casas de cambio) distintas: Bs. 952.068,58* *El Promedio sube Bs. 9.077,22 con relación a la publicación de la mañana de hoy Miércoles y sube Bs. 806,68 con relación a la cotización de ayer Martes 1° en la tarde.



La Tasa del Dólar Oficial (DO) y el Petro Miércoles 2 de acuerdo al Banco Central de Venezuela:

Fecha de Operación:01-12-2020

Fecha de Valor: 02-12-2020

_______________________

Salario Mínimo Vital Nacional (Art. 91 CRBV) Actual al 1° de Mayo de 2020 = 400.000 bolívares

Salario Mínimo Vital Nacional (Art. 91 CRBV) NO OFICIAL al 1° de Noviembre de 2020 = 1.200.000 bolívares