Litigio sobre oro venezolano en Inglaterra, a expensas de la decisión de un tribunal extranjero

Se sigue complicando el proceso judicial en el que dos administraciones de gobierno se disputan el oro venezolano, una en el ejercicio del poder y otra que se autoproclama como "gobierno interino". Pero la decisión, lamentablemente, no está en manos del pueblo venezolano, sino de los tribunales de una potencia extranjera, a la que la izquierda internacional (e incluso el gobierno) considera "imperialista".

El presidente electo en 2018, mediante elecciones cuestionadas por un conjunto de países, Nicolás Maduro, que es quien realmente controla el Poder Ejecutivo, y Juan Guaidó, que fue designado por una Asamblea Nacional declarada en "desacato", se siguen disputando el reconocimiento internacional y con ello el acceso al oro de Venezuela, depositado en el Banco de Inglaterra, donde el Tribunal Supremo británico atiende a un nuevo recurso del llamado "presidente interino".

Pese a proclamar una política "antiimperialista" el gobierno de Nicolás Maduro (PSUV) puso lingotes de oro monetario de Venezuela en el corazón del sistema financiero británico y ahora la "potencia imperialista" pone en duda la pertenencia legítima de dicho depósito.

El jueves 19 de noviembre, la jueza que lleva el caso, Sara Cockerill ponderó los alegatos de las partes litigantes, que son por una parte la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Maduro, y la junta «ad hoc» del BCV designada por Guaidó, tras lo cual pospuso la continuidad del litigio por varias semanas, aunque la jueza decidió que la querella prosiga a pesar del recurso interpuesto el 6 de noviembre ante la máxima instancia judicial del Reino Unido por la junta que designó Guaidó. Éste último pretende anular un dictamen emitido el 5 de octubre 2020 por el Tribunal de Apelaciones de Londres, luego de que dicho tribunal anuló un fallo emitido por otro juez el 2 de julio, que seguidamente se jubiló de su cargo. El fallo anulado otorgaba a la junta «ad hoc» de Guaidó el control sobre los 31 lingotes de oro de Venezuela que reposan en el banco inglés, valorados en unos 1.300 millones de dólares.

Hay que recordar que en el período precedente, durante el mandato de Hugo Chávez, el líder bolivariano había hecho retornar al país el oro venezolano colocado en el extranjero, pero la administración de Maduro volvió a colocar oro fuera de la nación suramericana como garantía para el endeudamiento externo y para operaciones financieras internacionales.

Hay contradicciones y ambigüedades de algunos países en torno al reconocimiento oficial del gobierno de Venezuela, que ejerce el poder en el país a través de Nicolas Maduro o el reconocimiento del autoproclamado "presidente interino" que no tiene un efectivo control de las finanzas ni del Estado venezolano, a pesar de que el gobierno de Trump le ha permitido manejar los recursos de la empresa Citgo, propiedad de PDVSA y radicada en los Estados Unidos. Algunos parecieran tener una política dual.

El 4 de febrero de 2019, el que era secretario de Asuntos Exteriores británico, Jeremy Hunt, hizo pública una declaración en la que reconocía a Juan Guaidó como "presidente interino constitucional de Venezuela hasta que se puedan realizar elecciones creíbles". Pero, el tribunal comparte la posición de la junta designada por Maduro, en el sentido de que, aunque se hubiese reconocido a Guaidó en aquella declaración política, el gobierno británico mantiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro a pesar de las declaraciones oficiales.

La corte británica rechazó que el Gobierno del primer ministro, Boris Johnson (que ha venido apoyando políticamente a Guaidó), le diese un reconocimiento de forma «inequívoca» como presidente de Venezuela en una declaración del 4 de febrero de 2019, lo cual es clave para decidir a quién corresponde el dominio de las reservas. Seguidamente, el Tribunal de Apelaciones remitió el caso de nuevo al Superior, al que pidió que se pregunte al Gobierno inglés a quién reconoce realmente como Jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual se pretende dirimir en enero de 2021 para saber a quién reconoce realmente el Gobierno británico como gobernante en Venezuela, lo que le daría acceso al oro. De manera que el control sobre el oro de Venezuela parece estar en los tribunales de la nación británica y no de los propios venezolanos.

A mediados de mayo de este año (2020), el BCV acudió a un tribunal en Londres para reclamar que el Banco de Inglaterra no cumplía con su instrucción de vender parte del oro depositado allí y entregar los fondos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a objeto de administrar la compra de suministros y equipos médicos para la lucha contra la pandemia covid-19. Esto fue objetado por el sector de Guaidó, alegando que el "propósito del régimen de Maduro es disponer de los recursos del BCV al margen de los controles parlamentarios", aunque la Asamblea Nacional (AN) presidida por él no tiene efectividad práctica en el país, desde que fue declarada "en desacato" por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ), y existe otra AN en la que participan otros partidos opositores junto al partido de gobierno que lideriza Maduro (PSUV y partidos aliados en el GPP). Una situación realmente compleja, ya que además, el 6 D habrá nuevas elecciones parlamentarias en Venezuela, que la Unión Europea había solicitado posponer hasta ofrecer determinadas garantías.

El escritor e intelectual bolivariano Luís Britto García ha cuestionado numerosas veces que una nación soberana como Venezuela caiga en situaciones que le conceden la prerrogativa de las decisiones sobre los recursos y bienes venezolanos a la llamada "justicia internacional" y a los tribunales extranjeros.