Tribunal británico advierte al equipo de Guaidó que debe pagar $ 529.000 al BCV

21-11-20.-La justicia británica envió al equipo legal del líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, una advertencia en caso de no acatar la orden de pago impuesta a propósito del litigio por el oro guardado en el Banco de Inglaterra.



La información fue suministrada por el bufete londinense que representa al Banco Central de Venezuela (BCV) gestionado por la Administración de Nicolás Maduro, Zaiwalla & Co; mientras que el aviso lo emitió la jueza del tribunal comercial Sara Cockerill durante una audiencia administrativa online para discutir las próximas etapas del caso, reseñó, este sábado 21-N, el diario El Universal.



Por su parte, los abogados representantes de la junta “ad hoc” del BCV designada por Guaidó alegaron que se les imposibilita realizar el pago de 529.000 dólares al ente emisor por los costos del juicio de apelación que perdieron en octubre pasado, debido a las sanciones financieras y económicas impuestas por el Tesoro de Estados Unidos contra el Gobierno de Maduro.



En contraposición, los representantes del BCV alegaron que se acudió el tema de las sanciones algunas semanas después del 20 de octubre pasado, plazo fijado para realizar el depósito.



La jueza británica advirtió a los representantes de Guaidó que para la próxima audiencia, fijada para dentro de tres semanas, deberán presentar “una excusa mejor”, en caso contrario deberían enfrentarse a “problemas muy serios”.



Sarosh Zaiwalla, abogado principal de la firma defensora del BCV, aseveró que “si la junta de Guaidó desea litigar en los tribunales británicos está obligado a cumplir con sus leyes y veredictos, porque ignorar una decisión simplemente porque va en tu contra, y sin hacer el menor esfuerzo por acatarla, no puede ser tolerado en un sistema judicial libre e igualitario”.