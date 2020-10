Informe devela intervención ilegal de Rafael Ramírez en fondos de jubilados

26.10.20 - Los recursos financieros acumulados en el Fondo de Pensiones pertenecen exclusivamente a los jubilados de PDVSA, y responden al único fin cual es el pago de las pensiones futuras. Están integrados por la suma de las reservas actuariales de cada jubilado depositada en la Asociación Civil Administradora de los Fondos de Pensiones de los Jubilados de Petróleos de Venezuela, S.A. y sus Empresas Filiales, APJ-PDV, por su orden y cuenta, explica el Informe del Comisario Mercantil 2019 de la industria.



De inmediato, el documento precisa que este concepto jurídico fundamental de propiedad fue intervenido por las Juntas Directivas de PDVSA lideradas por el Ingeniero Rafael Ramírez Carreño, quien promovió la modificación de las bases estatutarias, artículo 33, que fundamentan la administración y la disposición de los recursos del fondo, «sin poseer autoridad, ni cualidad, y ante todo acometiendo una acción unilateral que requería la consulta y anuencia de la Asamblea de Jubilados o al menos de su representación legal, Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera – AJIP».



«Igualmente, la acción de disponer de los Fondos de Pensiones de los Jubilados y someterlos a un régimen administrativo distinto requería del sustento de un acto administrativo superior del Estado, y la aprobación de un nivel de autoridad como la Junta Directiva de PDVSA, sobre lo cual no existe evidencia demostrativa al efecto», afirma.



Destaca que como resultado de esta intervención, la Asociación APJ-PDV manejó el fondo de capitalización individual como si fuera de recursos fiscales, imprimiéndole un carácter solidario, pero desprovisto de fundamento legal al efecto; así, a partir del año 2005, alteró las bases de distribución de los rendimientos del Fondo de Pensiones, pero durante los últimos años, no se habían distribuido tales rendimientos, ni se había rendido cuentas a la Asociación de Jubilados AJIP».



La APJ- PDV se constituyó en 1993. Es la entidad encargada de la administración de los montos en dinero, que por orden y cuenta de los jubilados y hasta la concurrencia de sus reservas actuariales, depositen PDVSA y sus empresas Filiales, en cuentas individuales con el único objeto social de compensar en el tiempo la pérdida de valor adquisitivo de las pensiones de jubilación.



La APJ – PDV posee la filial APJ INT´L, LTD., compañía constituida y domiciliada en Bermudas en 1996, cuyo objeto es realizar operaciones de inversión en un diversificado portafolio, conformado principalmente por instrumentos de deuda emitidos en la República Bolivariana de Venezuela y fondos de inversión en el extranjero. Los registros de los jubilados del APJ-PDV al 31 de diciembre de 2019 están conformados por 30.994 beneficiarios, de los cuales 22.674 corresponden a jubilados activos y 8.320 sobrevivientes.



El Informe expone que al cierre de 2019, los estados financieros de los Fondos presentan retrasos en su emisión; en el caso del Fondo APJ-PDV de hasta 4 ejercicios contables, producto de que no se han completado las auditorias correspondientes. Inclusive la información contable se encuentra retrasada.



«La Gerencia de Inversiones de PDVSA informó al Comisario Mercantil acerca de las inversiones en dólares y bolívares de los Fondos, FPTPV, IFA, CAPRECORPOVEN y APJPDV y su filial APJ INT´L, LTD., al cierre del año 2017».



Detalla al respecto que las inversiones en dólares están representadas en un 98,7% en pagarés emitidos por PDVSA a favor de los Fondos, los cuales provienen de los canjes y de las reestructuraciones de deuda, enumeradas a continuación:



a) En septiembre de 2014, se efectuó un canje de los bonos PDVSA a favor de los Fondos APJ- PDV y filial, FPTPV y PDVSA-IFA, por un monto de 2.502 millones de dolares, que al 31 de diciembre del 2013, devengaban intereses entre el 4,90% al 12% anual, a la figura de pagarés convencimientos a un año, a una tasa promedio de 9,5% anual.

b) Al cierre del año 2015, las autoridades de PDVSA y de los Fondos acordaron la renovación de esos pagarés, por el período de un año, bajo las mismas condiciones.

c) En diciembre de 2016, el Comité Ejecutivo de PDVSA, en su reunión N° 2016-50, acordó la reestructuración de la deuda, por un período de cinco años para el capital y un pago de intereses de forma semestral a una tasa del 9,5% anual, «pago que no se ha realizado según lo estipulado; situación que ha redundado en un terrible perjuicio a los jubilados, con el agravante de la implacable inflación, no compensada, consagrándose un lamentable cuadro de deterioro del nivel de vida de un sector que consagró su vida al trabajo disciplinado, exigente y de entrega, propio de la industria petrolera».



«Esa cartera de inversiones en el exterior fue migrada durante la presidencia de Rafael Ramírez a instrumentos financieros PDVSA (Bonos), resultando que para 2013 esos fondos constituyen los activos en divisas que administra la Asociación Civil APJ-PDV, tal como consta en los estados financieros consolidados 2013 y 2012, auditados por los Contadores Públicos Independientes Rodríguez Velázquez & Asociados – KPMG».



En relación con el retraso en la emisión de los Estados Financieros de APJ-PDV, la Junta Directiva de AJIP designó un Comité Técnico de Finanzas, a efectos de realizar un ejercicio con la finalidad de determinar un estimado del monto de los excedentes netos en dólares pendientes por distribuir a los beneficiarios para 2016, 2017, 2018 y 2019, de los intereses generados por las Inversiones Financieras (Pagarés suscritos con PDVSA), las cuales representaban al 31 e diciembre de 2015 el 93% del total de los Activos Financieros del APJ-PDV.



Honrar compromisos



Ante está realidad, en septiembre pasado la representación de los jubilados se reunió con Asdrúbal Chávez, presidente de PDVSA. El cónclave evidenció una sana comunicación y veraz disposición a solventar y honrar los compromisos con quienes trabajaron en la industria.



Chávez apuntó que la APJ-PDV y APJ Internacional trabajan en cuantificar la deuda y junto a PDVSA buscan mecanismos para honrarla, tomando en cuenta la estrechez económica agudizada por las sanciones y el bloqueo. «Es difícil hallar tanqueros para se lleven nuestro petroleo», ejemplificó.



«La garantía del Fondo de Pensiones es PDVSA. Los pagarés representan una deuda comercial de valor facial que siempre darán intereses. De no ser así, si las inversiones hubieran estado en el mercado bursátil, hoy se habrían venido al suelo con la pandemia», afirmó.



El presidente de PDVSA, quien también es jubilado, anunció que pronto se firmará un acuerdo con clínicas privadas y que se está trabajando duramente para la mejora de la calidad de vida en el aspecto médico asistencial.



Irma Sosa, vocera de los jubilados, solicitó dejar sin efecto la modificación hecha a los estatutos.



También destacó que se trabaja en un sistema que aproxime las pensiones a los salarios de los trabajadores activos.



