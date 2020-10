PayPal permitirá transacciones con criptomonedas

Credito: Web

21-10-20.-PayPal Holdings Inc dijo el miércoles que permitirá a los clientes tener bitcoin y otras monedas virtuales en su cartera en línea y comprar con las criptomonedas en los 26 millones de comercios de su red.



El nuevo servicio hace de PayPal una de las mayores compañías de Estados Unidos en proporcionar a los consumidores acceso a las criptodivisas, lo que podría ayudar a que bitcoin y otras criptodivisas rivales sean adoptadas como métodos de pago viables.



La empresa espera que el servicio fomente el uso global de las monedas virtuales y prepare su red para nuevas unidades digitales que los bancos centrales y las empresas puedan desarrollar, dijo en una entrevista el presidente y presidente ejecutivo Dan Schulman.



“Estamos trabajando con los bancos centrales y pensando en todas las formas de monedas digitales y en cómo PayPal puede desempeñar un rol”, sostuvo.



Los titulares de cuentas en Estados Unidos podrán comprar, vender y mantener criptomonedas en sus carteras de PayPal en las próximas semanas, dijo la empresa. PayPal planea expandir el servicio a su aplicación de pago Venmo y a algunos otros países en la primera mitad de 2021.



La capacidad de hacer pagos con criptomonedas estará disponible a partir de principios del próximo año, dijo la compañía.



Otras compañías de tecnología financiera, como el proveedor de pagos móviles Square Inc y la firma de aplicaciones de comercio de acciones Robinhood Markets Inc, permiten a los usuarios comprar y vender criptomonedas, pero el lanzamiento de PayPal es notable dado su tamaño.



Reuters.



La fuente original de este documento es:

Reuters (https://lta.reuters.com/)