(VIDEO) Delcy Rodríguez: "Ley antibloqueo restituirá valor del salario y prestaciones sociales"

18.10.20 - «Desde el 2013 el país ha perdido el 99 por cierto de ingresos por el bloqueo», reiteró este domingo la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien afirmó que la Ley Antibloqueo «restituirá el valor estratégico del salario y prestaciones sociales».En entrevista con el periodista y ministro para la Cultura, Ernesto Villegas en su programa «Aquí con Ernesto«, resaltó que uno de los objetivos es restituir el valor de los salarios de la población, que está contemplado explícitamente en el «artículo 18, numeral 1 de la ley antibloqueo», para que el uso de los recursos vayan directamente allí, mencionó la también titular para Economía y Finanzas, quien destacó que la ley entre otras cosas, permitirá proteger los recursos que ingresen al país y que no se fuguen a otras naciones, trayendo consigo el desarrollo en esos países, a cuesta del nuestro, precisó.«Es recomponer el valor estratégico del salario y las prestaciones sociales» la ley «quita el velo del bloqueo» y permitirá abrirse a la inversión en todos los flancos con la debita protección jurídica para los participantes, empresarios nacionales e internacionales, acotó la vicepresidenta.En ese sentido recordó que, «esos que pidieron sanciones contra el país, les tocará su hora con la justicia (…)», puntualizó en referencia a los recursos que captará la nación con la activación de la ley antibloqueo, recientemente aprobada por la Constituyente, y que según voceros del Gobierno aún sigue ajustando detalles de la misma para su perfeccionamiento.«El propósito de confidencialidad de la información», servirá para permear y evadir el bloqueo de los gobiernos de turno en Washington, dijo Rodríguez, al indagar sobre el articulado de ley que refiere a este mecanismo para a hacer frente a la persecución por parte del Gobierno estadounidense a las empresas que decidan comerciar con la nación venezolana.Con referencia al bolívar como moneda de curso legal enfatizó «en nuestra soberanía y está contemplado en la constitución y por eso la protección para recuperarla (…)», aclarando que queda descartado su eliminación. En ese particular dijo que si bien en el país circulan otras monedas como el (dólar entre otras divisas) «no se prohíbe el uso de estas, pero es muy distinto a dolarizar y atar nuestra política monetaria dependiente de la reserva federal».Los diálogos por la pazLa vicepresidenta Rodríguez hice un reconociendo al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien fue testigo de lo que pasó en República Dominica, tras las intensas labores de diálogo con los sectores más fascistas del país, expresó. «Algún día el expresidente dijo que escribirá un libro donde revelará todo lo que él vio allí», dijo. Al recordar personajes como Julio Borges, minutos antes de firmar un proceso de paz entre los venezolanos, recibieron una llamada desde la Casa Blanca para que abandonaran el proceso.Indicó en ese sentido, que uno de esos personajes es Leopoldo López quien no se ha deslindado del lobby para llamar a sanciones, y desmembrar el Estado venezolano «las coyunturas políticas demandan en sus lideres caminos por la paz de una nación», a aquellos que se aprovecharon del carácter democrático del presidente Nicolás Maduro, de otorgar indultos presidenciales en aras de alcanzar esa paz, les llegará su hora «sin embargo ya están siendo castigados con el rechazo del pueblo», ese es el primer castigo, expresó.Argumentó que ahora, el camino es por restituir la estabilidad y desarrollo económico del pueblo, pues a pesar de tantos ataques a las bases del diálogo, «hoy hay paz en el país».De cara al 6-DDestacó que las elecciones parlamentarias serán para recomponer el poder legislativo, para revertir el sufrimiento contra el pueblo «esa será nuestra venganza personal», y las fuerzas revolucionarias tendrán una vez más un papel de protagonismo, aseveró. «Siempre dando la cara y dando esa protección amorosa a todos y allí seguiremos dando la batalla (…)».“El pueblo venezolano saldrá victorioso, nosotros vamos a recomponer al Poder Legislativo en Venezuela, vamos a retomar y a ganar la Asamblea Nacional, de eso no tenemos duda, vamos a ganar por la felicidad de nuestro pueblo, vamos a ganar porque los que llegaron en el año 2015, lo hicieron para causar todo este sufrimiento, son los mismos que piden la invasión, los que pidieron las sanciones”, resaltó Rodríguez.Recordó que los diputados de la ultraderecha que han dirigido en los últimos cuatro años el parlamento venezolano, en numerosas ocasiones han intentado interferir con la paz y tranquilidad de la Patria, a fin de entregarle la soberanía al hegemón norteamericano que pretende usurpar en el territorio nacional con el propósito de robar las riquezas de la Patria, reseña nota de prensa del portal web de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela.Pueblo consciente ante la pandemiaLa vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que siente una profunda satisfacción por la disciplina del pueblo venezolano, de cuidarse ante la pandemia que enfrenta el mundo por la COVID-19, agradeció la conciencia que tomó y siguen tomando, reseña VTV en su portal web.Recordó que para cuando la Organización Mundial para la Salud (OMS) declaró el Coronavirus como una pandemia, ya el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, había estudiado la situación y decidió adelantarse tomando en cuenta lo que había pasado en China, es por ello que se emite el decreto de Estado de Alarma en el país.La también titular de la Comisión Presidencial para la Supervisión y Control de la COVID-19 señaló que aunque este virus era una enfermedad desconocida durante todo este tiempo ya el mundo está enfrentando la etapa de las vacunas a fin de continuar esta ardua batalla.“Ya en el mundo hay candidatos vacunales en plena fase tres de ensayo clínico, actualmente Venezuela participa en la prueba de la vacuna rusa Sputnik V, lo cual sin duda alguna marcara un hito en la historia”, expresó.Rodríguez detalló que “a inicio de año no imaginábamos que esto pasaría y que duraría tanto ni tampoco el impacto que tendría en la economía y en la vida psicológica de las personas, y que hemos tenido que modificar nuestro estilo de vida, sin embargo, agradezco al pueblo venezolano por su grado de conciencia y acatamiento a las medidas de bioseguridad implementadas por la OMS y el Jefe de Estado”.Añadió que hay personas que viven en otros países y se han quedado sorprendidos del uso del tapaboca y el distanciamiento saludable que se lleva a cabo en el país, “vemos como se ha flexibilizado en cierto modo la cuarentena y el pueblo de manera inmediata acata las normas y las medidas de prevención y cuidado”.Venezuela decidió cuidarse y a pesar de que estamos en un esquema de flexibilización con la fórmula de 7+7, el cual ha sido una medida venezolana exitosa 100 %, que fue estudiada a partir de la experiencia de otros países, la fórmula ha dado resultados positivos.