Ex-ministro Rodrigo Cabezas: Ley antibloqueo afianza de manera arbitraria el autoritarismo de Nicolás Maduro

14-10-20.-El exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, señaló este miércoles que la Ley Antibloqueo, a su juicio, "se ha producido un acto nulo de toda nulidad, porque está proviniendo de una autoridad ilegal y de usurpación que es la ANC".

Asimismo, indicó en el foro sobre la Ley Antibloqueo que "vulneran, atropellan, suspendan no menos de 8 artículos de la Constitución. Usurpan facultades Constitucionales que son de la AN".

"Este acto jurídico en una especie de monstruo horrendo construido por el régimen, no podrá tener ninguna validez jurídica para la República", dijo.

Sostuvo que "se está afianzando de manera arbitraria, totalitaria la autocracia de Maduro cuando están suspendiendo la Constitución de Venezuela".

"Va a profundizar la ilegitimidad e ilegalidad y el aislamiento casi absoluto de América Latina. Aquí se debe levantar la voz para hacerle costoso a quienes están dirigido la ley", agregó.

Manifestó que "esta supuesta ley no va a resolver los 4 desequilibrios o problemas económicos que tiene Venezuela. La recesión, la hiperinflación, no va a detener el deterioro operacional de la industria petrolera y no va a detener el hambre".

"El corazón de la propuesta era el negocio petrolero. Esta es una oligarquía corrupta que intenta tener un espacio legal para raspar la olla", señaló.

"Todo ingreso debe ser declarado, no puede ser que un presidente diga que un ingreso sobre cualquier cosa: guárdamelo y no lo declares. Es un principio legal básico", acotó.