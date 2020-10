Dólar del BCV cotiza Bs. 9.000 más que el paralelo

Credito: Web

14.10.20 - La página del Banco Central de Venezuela (BCV) marca la mañana de este miércoles 14 de octubre que la tasa de cambio de bolívares por dólar se sitúa en 452.892,85, lejos de los Bs.443.938 que marcan los promedios de los diversos indicadores del mercado no oficial.



En un nuevo episodio de la "locura cambiaria" que vive un país dolarizado de facto, donde el bolívar como signo monetario está reducido a un marcador del tipo de cambio oficial o no oficial, la tasa que indica el mismísimo Banco Central de Venezuela es superior al "dólar criminal" que una y otra vez ha denunciado el Gobierno nacional.



La cotización del dólar paralelo ha experimentado una contracción en los últimos días que los analistas consideran un retroceso para luego retomar su impulso alcista en una carrera que los expertos ubican sobre los Bs. 900 mil hacia el final del año.



Los vaivenes del tipo de cambio es un factor que impacta decididamente en la presión inflacionaria del país. La inflación en Venezuela entre enero y septiembre del 2020 fue del 1.433,58 %, informó la pasada semana la Asamblea Nacional.



Este dato, ubica la cifra de inflación interanual en el 3.246 %, siempre según las cifras ofrecidas por el Parlamento. El salario mínimo en el país es de 400.000 bolívares, es decir, menos de un dólar.



A finales de 2019, la cotización del dólar no oficial se situaba en Bs. 56.122, nueve meses después, la mañana de este lunes 28 de septiiembre, el mismo dólar estadounidense cotiza sobre los 440.000 bolívares, dicho de otra forma, una aceleración de un 685%, lo que rápidamente se refleja en el menguado bolsillo del venezolano.

