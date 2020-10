Fefarven: Los medicamentos en Venezuela están siendo vendidos sin registro sanitario

Credito: AVN

13-10-20.-El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Fefarven, Freddy Ceballos, denunció durante una entrevista en Unión Radio la importación y comercialización de medicamentos sin el debido registro sanitario.



Ceballos aseguró que "se eliminó el registro sanitario" y que se depende ahora del registro de otros países.



"Cuando no se reconoce la importancia de un registro sanitario contemplado en la ley, que para que un producto pueda ser distribuido en Venezuela tiene que tener registro sanitario y el Ministerio de Salud ha optado por dar un permiso de importación y comercialización lamentablemente pueden ocurrir muchas situaciones que están en contra del mismo venezolano".



Fustigó que se haya entregado "nuestra autonomía farmacéutica a otros países".



Agregó que estos productos no pagan aranceles "y prácticamente estamos ahogando a la industria nacional".



Pidió al ministerio de Salud que solicite a los importadores de medicamentos que entren en el registro sanitario. "La garantía verdadera de un producto es el registro sanitario".



Instó a buscar los medicamentos en las farmacias y no comprar fuera de los establecimientos legales.



Comentó que los ilícitos y falsificaciones de medicinas no se ha podido frenar, y se ha incrementado por el uso de internet.

