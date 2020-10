Constituyentista María Alejandra Díaz sobre Ley Antibloqueo: “Mi voto salvado es una crítica a lo que se aprueba”

09-10-20.-La constituyentista María Alejandra Díaz señaló sobre su decisión durante la aprobación de la Ley Antibloqueo en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que "salvar el voto, votar en contra, votar a favor y abstenerse son cuatro cosas distintas".

Asimismo, indicó en una entrevista al portal Primicias 24 que "el votar en contra o a favor es una posición política en la mayoría de los casos política y cuenta numéricamente, esa es su función objetiva, es un asunto básico de mayorías y minorías".

Sostuvo que "salvar el voto es una posición ética, de tranquilidad de conciencia de la persona, es resolver un dilema ético, es no dejarse arrastrar por la mayoría abrumadora o por la minoría aplastada, eliminada, subvalorada, es oponerse no a lo votado o decidido, si no a lo que subyace en las razones del voto mayoritario".

"El voto salvado es una crítica a lo que se aprueba", agregó al tiempo que resaltó que "lo más importante es, que no cuenta numéricamente y por eso, cuando se hacen los escrutinios se distingue entre votos a favor, votos en contra y las abstenciones y votos salvados no se cuentan, porque ellos no deciden y en el caso del voto salvado es una reflexión, una postura con riesgos aceptados".

Lamentó que la "ceguera del triunfo mayoritario" no ayude a distinguir que el salvar el voto es la forma de resolver un dilema ético, sin embargó, opinó que "se hace con ética y con decencia" sin atacar a ninguna de las partes.

Los constituyentes Francisco Torrealba y Gladys Requena expresaron su repudio al voto salvado de Díaz quien alegó estar inconforme al no poder acceder a la información integra de la Ley Antibloqueo.

María Alejandra Díaz es abogada constitucionalista venezolana y representante del Estado ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como vicepresidente de la Comisión de Justicia y Tutela Efectiva de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de 2017.