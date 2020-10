"Cuenta Verde": Banesco informa inicio de cuentas en dólares para sus clientes

02.10.20 - Banesco informó este jueves a su clientes el lanzamiento de la nueva Cuenta Verde que no es más que una cuenta no remunerada en moneda extranjera para personas naturales y jurídicas con más de 6 meses de antigüedad en el banco.



A través de un comunicado publicado en su página web, Banesco indicó que «la Cuenta Verde es una respuesta robusta y segura a la creciente transaccionalidad en moneda extranjera que se registra en el país. Viene a facilitar la vida diaria del venezolano y la operación del comercio, basado en lo que ha sido una fortaleza histórica del banco, los medios de pago», indicó el presidente del banco, José Grasso Vecchio.



La Cuenta Verde Persona Natural establece un saldo máximo de $2.000; los depósitos y retiros permitidos oscilan entre $100 y $1.000; el monto máximo de transferencia diario es de $500 y permite un máximo de 10 operaciones al día.



La Cuenta Verde Banesco será totalmente digital. A través del portal Mis Solicitudes los clientes de la institución bancaria puede aplicar para la cuenta verde, recaudar la documentación necesaria dentro de un lapso de 48 horas, y posteriormente estará habilitado para la utilización de este producto.



Sobre la persona jurídica, la Cuenta Verde establece un saldo máximo de $ 30.000; los depósitos y retiros permitidos oscilan entre $500 y $5.000; el monto máximo de transferencia diario es de $8.500 y permite un máximo de 15 operaciones al día.



«Desde hace aproximadamente un año, se promueven formas de pago en divisas en la economía venezolana, incluso para que las personas puedan depositar a sus familias. Por eso no vemos que se vaya a ocurrir algún inconveniente», indicó el presidente de Banesco.



Los interesados en abrir una Cuenta Verde pueden hacerlo por la vía online, según explica el propio portal web, a través del portal Mis Solicitudes, una innovación enmarcada en el proceso de transformación digital que adelanta la institución financiera.



La cuenta se abre y se activa cuando se recibe un dólar. Grasso Vecchio dijo que Banesco dará un plazo prudencial que puede ser de 90 días, en los cuales, de no recibir depósitos en la cuenta, se cerrará. Existirá la posibilidad de hacer depósitos en dólares en las agencias del banco, así como retirar efectivo.



Para obtenerla, los clientes deberán:



– Ser cliente Banesco con más de seis meses de antigüedad.



– Tener tus datos y expediente actualizado a través del portal Mis Solicitudes Banesco.



– Solicitar el producto a través del portal Mis Solicitudes Banesco.



– Tener la aplicación de BanescoMóvil instalada en tu celular para movilizar la cuenta.



Con información de; Noticias 24 / Banca y Negocios

Esta nota ha sido leída aproximadamente 534 veces.