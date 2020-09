OIT: El Covid-19 ha destruido el trabajo equivalente a 500 millones de empleos en el mundo

26-09-20.-La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indicó que la pandemia del coronavirus ha destruido el trabajo equivalente a 500 millones de empleos en el segundo trimestre de 2020.El informe de la OIT sobre los efectos de la pandemia en el ámbito laboral global empeora las cifras del anterior estudio de junio, en el que la pérdida de empleos equivalente se había cifrado en 400 millones, respecto a las cifras del año anterior.Los 495 millones calculados, que suponen una pérdida del 17,3% de las horas de trabajo, podrían moderarse en el tercer y cuarto trimestre. Sin embargo, la OIT prevé en esos periodos descensos equivalentes a 345 y 245 millones de empleos respectivamente.El turismo es una de las fuerzas motrices esenciales del empleo y del crecimiento, pero el Covid-19 ha cambiado drásticamente esto. El impacto en las empresas turísticas y en sus trabajadores, que en su mayoría son mujeres jóvenes, no tiene precedentes, señala la OIT.La causa principal de los cálculos más pesimistas es la situación de las economías en desarrollo y emergentes, en particular en el sector informal, que se ha visto más afectado por la pandemia que otras actividades económicas.Por regiones, Latinoamérica es la más afectada en términos relativos, con una pérdida de horas de trabajo en el segundo trimestre del 33,5% (equivalente a 80 millones de empleos).En términos absolutos, la mayor pérdida de horas de trabajo se ha evidenciado en el sur de Asia, donde equivale a 170 millones de empleos en el segundo trimestre y podría llegar a los 115 millones en el tercer trimestre.A pesar de que la OIT no ha ofrecido información detallada de cada país, sí ha destacado que la pérdida de horas de empleo en España se ha ubicado en torno al 6%, en países como Estados Unidos o Brasil ha llegado al 10% y en muchas naciones de América Latina (México, Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica) se encuentra en la banda del 20%.Todas estas pérdidas en horas de trabajo se tradujeron en el mencionado descenso global en los ingresos laborales de 3,5 billones de dólares (un 10,7% interanual).*Con información de Efe