Ministro Simón Zerpa: denuncio ante la ONU que "EEUU roba a Venezuela $ 30 mil millones con medidas coercitivas"

El ministro de economía Simón Zerpa.

09.09.20 - El ministro de economía y finanzas, Simón Zerpa, denunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela, por el gobierno de Estados Unidos, han tenido un impacto negativo en la economía y ha limitado el accionar del Estado para la atención de la pandemia del Covid-19.



EE.UU. le roba a Venezuela más de 30 000 millones de dólares con sus medidas coercitivas, denuncia el ministro de Economía y Finanzas venezolano, Simón Zerpa.



“La aplicación de las criminales medidas coercitivas unilaterales por parte del Gobierno de los Estados Unidos se traducen en un bloqueo financiero, económico y comercial, con acciones que van desde el robo de más de 30 000 millones en activos de la República en el extranjero”, ha alertado Zerpa en una reunión telemática de ministros de Finanzas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para abordar el Financiamiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la era de la COVID-19.



El funcionario ha calificado de “delitos de lesa humanidad” el boicot para la monetización del comercio del petróleo venezolano, la destrucción de canales de pago en divisas y la imposibilidad por vías convencionales de levantar cualquier tipo de financiamiento.



Ha comentado, asimismo, que la región de Latinoamérica, debido a la pandemia del coronavirus, sufre los efectos devastadores de la mayor crisis sanitaria, económica y social que el mundo haya sufrido en varias décadas.



El escenario en la región latinoamericana es aún más agudo, añade Zerpa, con proyecciones de recuperación más profundas y lentas que en otras partes del mundo, y eso “sumado al desplome de nuestras principales fuentes de ingresos, genera una importante presión a nuestros Estados”.



Venezuela, además, se inserta en ese contexto bajo una particular y compleja situación, debido a los embates de una cruenta guerra multidimensional, que pretende el colapso de la Revolución Bolivariana, ha denunciado el titular de Economía.



“Lamentablemente, Venezuela no es el único país que vive esta agresión y persecución por parte de la Administración estadounidense. Condenamos y exigimos el cese del bloqueo económico, comercial y financiero que EE.UU. aplica contra nuestra hermana República de Cuba, al igual que las acciones contra Nicaragua, China y el pueblo valiente de Irán y Rusia”, ha dicho Zerpa, subrayando que la nación suramericana no se doblegará y seguirá buscando la paz con dignidad y soberanía.



Desde el año 2008, EE.UU. aplica presiones diplomáticas y sanciones económicas contra la nación venezolana. Hasta ahora ha sancionado a más de 200 funcionarios, incluidos militares, magistrados, rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), ministros, diputados, constituyentes y el propio presidente venezolano.



Washington ha llegado a amenazar con el uso de la opción militar para sacar del poder a Nicolás Maduro, un gran obstáculo a sus planes injerencistas.