Del "todo a mil"… al "todo a un dólar": La referencia más utilizada por los zulianos en cuarentena

Credito: NAD

22-08-20.-¿Recuerdas el «todo a mil» de los buhoneros del centro?, nosotros sí, pero hoy vivimos otro contexto, ahora no es por la ropa, es por la comida. Un dólar se ha convertido en el punto de referencia económico más utilizado por los zulianos desde hace algunos meses.



Frases como: «Cuesta menos de un dólar, está barato», «casi dos dólares, está a buen precio» o «Qué es un simple dólar, una harina», son muy sonadas en las calles de las ciudad. Desde abastos, supermercados, panaderías y farmacias, el dólar caló en los huesos de la economía de la región sin miras al retorno.



Al igual que la ropa, zapatos y accesorios, para comprar comida se necesita tener una calculadora mental, para saber si se podrás llevar todo lo que se tenía pensado, pues la conversión de los bolívares a la divida es ahora lo que muchos utilizan para saber si algo está económico o no.



Con el constante aumento de la moneda extranjera en el mercado negro, los precios de los alimentos suben en paralelo, sin embargo, el comportamiento cuando baja la divisa no se siente, los precios en bolívares se estancan y en el caso de tener habladores en dólares se quedan con un margen un poco más alto al de la tasa en el mercado paralelo.



Los zulianos se ven cada vez más asfixiados para lograr llevar un plato de comida a la mesa. Esta semana el mercado cambiario tasó un promedio del dolar paralelo en 307 mil bolívares por dólar, el equivalente al precio de una harina de maíz en el supermercado.



Según un recorrido realizado por NAD este sábado, los precios de los alimentos oscilan entre medio y tres dólares dependiendo los productos, la cantidad de contenido y la marca. Un cartón de huevos se encuentra en los 600 mil bolívares, dos dólares y algunos centavos en los supermercados.



Del mismo modo la carne tiene un rango de precios entre dos dólares si es de segunda y hasta cinco dólares el kilo si es de primera calidad, hasta un millón de bolívares podrías pagar por un kilo de bistec. Por su parte el arroz, la pasta, la harina de trigo y la de maíz se encuentran entre los 0,80 centavos de dólar y un dólar y medio.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 498 veces.

La fuente original de este documento es:

NAD (https://noticialdia.com/2020/08/del-todo-a-mil-al-todo-a-un-dolar-la-referencia-mas-utilizada-por-los-zulianos-en-cuarentena/)