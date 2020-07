(VIDEO) Alcaldía de Caracas regula días y horarios de los 13 mercados municipales durante la cuarentena

29-07-20.-Este miércoles, la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Érika Farías, informó a través de un video publicado en su cuenta en la red Twitter que se encuentran haciendo un ordenamiento de los días y horarios de actividad comercial en los 13 mercados municipales de Caracas.



El responsable de los mercados municipales Barwill González, explicó que en el mercado de Coche, la economía informal podrá operar los días jueves, viernes y sábado desde las 5:00am hasta las 12 de mediodía.



Los concesionarios podrán abrir los días, lunes, martes, jueves y sábado desde las 5:00am hasta las 12.00pm.



Los mayoristas podrán operar los días domingo a partir de las 4:00 de la tarde hasta el lunes a las 12:00 pm, mientras que los miércoles inician su labor desde la 4:00pm y cierran el jueves.



El mercado de Catia no prestará servicio los días lunes, miércoles y domingo, mientras que los mercados Guaicaipuro, Quinta Crespo, San Martín y el Cementerio no abrirán lunes y martes.



El Mercado Ezequiel Zamora no abrirá lunes, miércoles, viernes, ni domingo.



El Mercado de Macarao y el Mercado de San José no abrirán lunes, miércoles y viernes.



El Mercado de La Vega no trabajará ni lunes, miércoles, ni viernes.



El Mercado Las Flores no laborará lunes, martes ni domingos.