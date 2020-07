Plataforma Patria: Pago de gasolina con subsidio se puede transferir a un familiar

19.07.20 - Las personas que cuenten con gasolina subsidiada pueden efectuar, a través de la plataforma Patria, la transferencia de los litros del combustible a un familiar para que lo utilice en el vehículo registrado en su usuario o cualquier otro carro.



Para efectuar las transacciones, se deberá ingresar con el usuario al portal patria.org.ve, en el que deberá seleccionar la opción monedero y en el menú que se despliega al lado izquierdo darle click a transferencia.



Posteriormente, se oprime transferir y se selecciona el monedero destino, que en este caso será el monedero gasolina, luego se coloca el monto (total o el que se requiera), el destino (familiar) y destinatario (ubicar a quién se va a transferir). Seguidamente, se le da click a continuar y se introduce el código que se envía al teléfono registrado para poder completar la operación.



¿Quién realiza la operación? A través del blog de la plataforma Patria, se aclara que la transferencia familiar será permitida cuando el sistema ha verificado el parentesco del usuario con las personas registradas como familiares.

Asimismo, el comunicado señala que se puede efectuar la transferencia si la persona recibe una asignación de gasolina subsidiada, es decir, si en el mes en curso obtuvo una recarga.



Las personas que van a realizar la transferencia deben contar con un saldo positivo en el monedero gasolina.



El familiar que recibe la gasolina transferida por Patria y no es titular de una asignación, igualmente podrá utilizar el cupo por el sistema biopago PDV; sin embargo, no podrá efectuar su transferencia.



Datos



Todos los usuarios de la plataforma Patria, cuenten o no con el carnet de la Patria, pueden acceder al subsidio de combustible, siempre que tengan registrado su vehículo en el sistema. La asignación de gasolina se realiza a diario en horas de la madrugada, por lo que al día siguiente de efectuarse el registro del carro la persona podrá contar con el combustible subsidiado.



No se realizará la asignación si en el vehículo se había dado combustible a otra persona en el periodo. Deberá esperar el siguiente mes y el sistema determinará cuál es la persona que será titular.



En la etapa actual de tres meses, se recargará gasolina a quienes no tengan las verificaciones del sistema en el registr0



Saldo



El monedero gasolina registra las operaciones de consumo y al iniciar el mes repone la asignación, aplicando alguna reglas. Por ello, generalmente, se registra saldo negativo y lo hará hasta 120 litros para un vehículo registrado y 60 si es una moto.



La gasolina que tiene disponible para consumir es el saldo que indica el monedero gasolina más el cupo según el vehículo. Esto quiere decir que si tiene un saldo de 60 y vehículo, podrá consumir 180 litros, mientras que si tiene un saldo de menos 30 y una moto registrada podrá consumir solo 30 litros de carburante.

