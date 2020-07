(VIDEO) Gobierno nacional debate beneficios y lineamientos sobre ofertas de empleo mediante el teletrabajo

15.07.20 - La viceministra para la Educación y el Trabajo para la Liberación, Diva Guzmán, informó este miércoles que el Ministerio para el Proceso Social de Trabajo trabaja en un proceso de adecuación innovador para establecer nuevas pautas de Teletrabajo.La funcionaria informó a través de una entrevista televisiva que se viene estableciendo un proceso consultivo para el Teletrabajo, una forma de trabajar que se está desarrollando a nivel mundial ante la pandemia por el covid-19. Reseño el diario Últimas Noticias.Explicó que este método de trabajo garantiza el distanciamiento social, pero no el desprendimiento del Estado en torno a la relación laboral.“Muchas personas asumen el Teletrabajo como un hecho individual y no como un hecho colectivo, y para nosotros es sumamente importante que todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela que entran en esta nueva modalidad, entiendan que es para garantizar su salud y sus condiciones a través del Ministerio para el Proceso Social de Trabajo, y regularizar esta condición”, indicó.“El Teletrabajo es una estrategia novedosa, y viene hacer la tarea, a implementar, a construir y a sistematizarse como una experiencia que se vive actualmente como es el confinamiento social, la cual pone retos de establecer reglas claras”, dijo.«Es importante que todos los trabajadores que están bajo esta modalidad para garantizar la salud pueden contar con el ministerio del trabajo para garantizar esta relación laboral», dijo.Comentó que uno de los elementos fundamentales para dar este paso cualitativo en lo que es el Teletrabajo, es que está vinculado a la formación, donde el Ministerio para el Proceso Social de Trabajo viene dando con mucha fuerza y rapidez a las propuestas de formación a través de las aulas virtuales, y por eso se ha dispuesto desde la página oficial del ministerio un link, que les permite acceder al proceso de formación virtual.Anunció además una alianza con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, se viene trabajando para garantizar las ofertas en materia de formación técnica y productiva, según los motores revolucionarios.Invitó a todas las organizaciones laborales que hacen vida en el país, sumarse a este debate que es importante y así establecer las condiciones, para que esto permita que la producción no se detenga.Considera importante atender esta nueva modalidad de trabajo, debido a que ante la pandemia se estima que en el mundo se contabilicen 300 millones de nuevos desempleados.