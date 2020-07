BCV apelará la decisión sobre el oro en Londres

02-07-20.-La junta directiva del Banco Central de Venezuela (BCV) informó que "apelará el dictamen emitido este jueves por el Tribunal Superior de Londres" que le impide acceder a las reservas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra, según reseñó la agencia Efe.

El bufete de abogados, Zaiwalla & Co. confirmó la actuación.



"Al decidir que es la Junta designada por el líder opositor Juan Guaidó la que tiene acceso al oro, el tribunal ha ignorado la realidad sobre el terreno", precisan desde el Gobierno de Nicolás Maduro y será parte del argumento de la apelación del ente emisor de Venezuela.



Otras fuentes citadas por la agencia española indican que Zaiwalla & Co argumentó que una vez se presente el recurso, el juez Nigel Teare de la división Comercial y de la Propiedad del Superior "decidirá si lo admite o no trámite, lo que debería hacer en un plazo relativamente corto de tiempo".

Los abogados de la Junta de Venezuela, desde el Gobierno de Nicolás Maduro cuestionan que un fallo considere "tanta importancia legal internacional" sobre puntos legales, "sin entrar a examinar los hechos".

Zawailla & Co señala que "los cargos del banco emisor de Venezuela y el procurador general, José Ignacio Hernández, designados por Guaidó, residen fuera de Venezuela".

Indican que "es solo el Gobierno de Maduro el que puede asegurar, tal como se ha comprometido, que el oro se usará para paliar la crisis por la pandemia de Covid-19 en el país sudamericano".

