EEUU sancionó a seis compañías mexicanas por su vinculación económica con Venezuela

18-06-20.- El Departamento del Tesoro de EEUU incluyó en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés), de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), a las compañías Schlager Business Group y Libre Abordo, con sede en México, por su vinculación económica con Venezuela.



Según el Tesoro, estas empresas están “asociadas con una red que intenta evadir las sanciones de los EEUU contra el sector petrolero de Venezuela”.



En la lista aparecen otras seis compañías:



Alel Technologies LLC, con sede en Bostón, EE.UU.

Cosmo Recursos PTE. LTD, ubicada en Singapur.

Delos Voyager Shipping LTD., de las Islas Marshall.

Luzy Technologies LLC, también ubicada en Boston, EE.UU.

Romina Maritime CO INC., asentada en Pireo, Grecia.

Washington Trading LTD., en Londres, Reino Unido.



Las medidas coercitivas también recaen sobre dos buques petroleros: Delos Voyager, con bandera panameña, asociado a la firma Delos Voyager Shipping LTD.; y Euroforce, con bandera de Liberia y vinculado a la compañía Romina Maritime CO INC.



Asimismo, en las sanciones de este jueves fueron incluidos tres ciudadanos mexicanos: Olga María Zepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza García; así como Joaquín Leal Jiménez.



También los vincula con el ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami; y Alex Naín Saab Morán, ambos sancionados por Washginton.



^Con información de RT.com