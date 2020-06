Sectores económicos se reactivan este lunes en nueva jornada de flexibilización 7+7

Credito: AVN

14.06.20 - Con la reactivación de 14 nuevos sectores económicos, este lunes comienza la nueva jornada de flexibilización de la cuarentena voluntaria, social y colectiva bajo el esquema 7+7, para satisfacer las necesidades de la población frente al Covid-19 en el país.



Los nuevos sectores económicos que se suman son los eventos deportivos y gimnasios (sin público) de 7:00 am a 11:00 am; atención veterinaria de 1:00 a 4:00 pm; autocine de 7:00 a 11:00 pm; centros comerciales de 7:00 am a 5:00 pm, solo los comercios estratégicos.



También estarán operativos las papelerías y librerías de 7:00 am a 12:00 pm; heladerías y cafeterías para despacho solo para llevar de 1:00 pm a 5:00 pm; lavanderías y tintorerías de 12:00 pm a 5:00 pm; fabricación de electrodomésticos de 7:00 am a 12:00 pm; servicios de encomienda de 9:00 am a 1:00 pm; registros y notarías el martes, miércoles y jueves de 8:00 am a 12:00 pm; Autocine de 7:00 am a 11:00 pm.



Del mismo modo, lavados automáticos de 1:00 pm a 5:00 pm; ópticas de 7:00 am a 12:00 pm; reparaciones electrónicas de 12:00 pm a 5:00 pm; calzado y textil de 12:00 pm a 5:00 pm.



En la primera flexibilización se activaron la banca, consultorios médicos y odontológicos, la construcción, ferreterías, peluquerías, la industria textil y de calzado, así como el sector de las materias primas para la agroquímica e industria de aseo e higiene personal, además de los talleres mecánicos y venta de autopartes, servicios personalizados de refrigeración y plomería, incluido el transporte.



Este nuevo período ocurre tras los siete días de cuarentena radicalizada de la semana pasada, período durante el cual solo estuvieron exceptuados los sectores de alimentos, medicamentos y servicios esenciales para la población.



La semana de cuarentena radicalizada que culminó este domingo se cumplió al 60%. Aproximadamente en un 40% en horas pico desde las 10:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. A las 4:00 de la tarde estaba más del 70% de la población en sus hogares y a las 5:00 de la tarde el 90% estaba en su casa, informó el jefe de Estado, Nicolás Maduro, este sábado.



El Presidente ha sido enfático al recalcar que la población debe mantener las estrictas medidas de bioseguridad, como el uso obligatorio del tapabocas, así como el lavado periódico de las manos y la higienización de los espacios de trabajo, entre otros.



Se mantiene la restricción de salida a la calle a las personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas, así como la continuidad de la flexibilidad los fines de semanas para niños, adolescentes y adultos mayores en horarios respectivos, para que pueden disfrutar de un momento de esparcimiento a cielo abierto a una distancia máxima de 1 km de su vivienda.

Agencia Venezolana de Noticias (AVN)