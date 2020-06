BCV: Inflación de mayo 2020 fue de 38,6% la acumulada 295,9% y anual 2.296,6%

09-06-20.-Este lunes, el Banco Central de Venezuela (BCV) reportó que el Índice de Precios al Consumidor, se ubicó en mayo de 2.020 en 42.404.519.909,6 puntos, por lo cual la inflación del mes fue de 38,5%, la acumulada de 295,9% y la anual en 2.296,6%.



En abril, en medio de la cuarentena por la pandemia por COVID-19, la inflación llegó a 27,5%, luego de que en marzo se ubicara en 13,3%o.

El primer mes del año fue el que registró mayor inflación, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central, cuando cerró en 62,2%.



En el informe, publicado por el Banco Central se indica que con relación a mayo de 2019, la inflación bajó cerca de un punto (39,5%).





Índice Var Mes (%) Var Acum (%) Var Anual(%)



Mayo 42.404.519.909,6 38,6 295,9 2.296,6

Abril 30.594.008.765,7 27,5 185,6 2.311,8

Marzo 23.995.112.795,7 13,3 124,0 2.430,6

Febrero 21.174.462.628,9 21,8 97,7 2.910,9

Enero 17.377.625.281,2 62,2 62,2 5.197,0





Los sectores que han presentado mayor inflación durante el año han sido: Salud 382,2%; Equipamiento del hogar 356,9%; Bienes y servicios diversos 330,4%; Alimentos y bebidas no alcohólicas 319,8%; así como Bebidas alcohólicas y tabaco 309,2%.



Sector Inflación acumulada mayo 2020 (%)



Índice General (Nacional) 295,9

Alimentos y bebidas no alcohólicas 319,8

Bebidas alcohólicas y tabaco 309,2

Vestido y calzado 259,5

Alquiler de vivienda 260,3

Servicios de vivienda excepto teléfono 48,8

Equipamiento del hogar 356,9

Salud 382,2

Transporte 251,3

Comunicaciones 261,7

Esparcimiento y cultura 223,9

Servicios de educación 123,6

Restaurantes y hoteles 236,6

Bienes y servicios diversos 330,4



Venezuela lleva seis años en recesión, bajos ingresos por la caída de la producción petrolera y no ha logrado salir de la hiperinflación que golpea los salarios de los ciudadanos, una crisis que ha causado la migración de unas cinco millones de personas.



*Con información de Finanzas Digital