Wells Fargo aclara que Zelle es la responsable por suspensión de usuarios venezolanos

Credito: B y N

05-06-20.-Aunque sigue sin haber información oficial emitida por Wells Fargo o Zelle sobre la situación en la que quedarán los usuarios venezolanos a partir del 26 de junio, Banca y Negocios se comunicó con el banco estadounidense y la fuente consultada confirmó que, efectivamente, habrá eliminación de acceso a la aplicación para cuentas de titulares venezolanos, pero indicó que no es una política de la institución, sino una directriz del servicio de pagos, propiedad de Early Warning Services.



La información obtenida indica que Zelle está haciendo una auditoría general de sus cuentas que incluye; no solo a titulares venezolanos, por lo que habría decidido suspender el acceso a un número no determinado de clientes de Wells Fargo y cuya notificación, se está haciendo vía Email.



No se tiene claro si la gerencia de la aplicación de pagos está haciendo esta auditoría a cuentas de venezolanos en otros bancos estadounidenses, pero se recomienda tomar previsiones.



Como se está realizando un número muy elevado de transacciones vía Zelle por parte de venezolanos, parece que se encendieron las alarmas en la organización y se procedió a esta revisión generalizada.



Zelle es un sistema de pagos propiedad de varias instituciones financieras estadounidenses: Bank of America, BB&T, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, US Bank y Wells Fargo.



Hay diversos estudios sobre el impacto de la plataforma Zelle en Venezuela y se estima que, en 2019, este medio de pago se utilizó en más de 13% de las operaciones en divisas realizadas en el país, y su utilización es creciente, por cuanto el volumen de dólares en efectivo no ha crecido de manera consistente en los últimos meses.



La opción de PayPal es la otra vía por la que se realizan pagos y transferencias, y su utilización en el país ha venido aumentando en forma acelerada, especialmente en lo que va de 2020.



La decisión de Zelle no es, en realidad, sorpresiva y varios analistas habían anticipado que podría ocurrir en el contexto de las sanciones estadounidenses aplicadas al gobierno de Venezuela.



Debe aclararse que no se trata de una suspensión o cierre de las cuentas a titulares venezolanos en Wells Fargo, sino de la capacidad de usar la aplicación Zelle para hacer operaciones.



La situación, no obstante, sigue siendo confusa, porque a otros clientes de Wells Fargo se les ha transmitido el mensaje de que la situación es «un error» y que por cuanto se están haciendo las gestiones necesarias para que el acceso a Zelle siga abierto.



Zelle no funciona como un medio de pago, sino como una red de transferencias de fondos entre usuarios conocidos, por lo que el uso masivo que se da a la aplicación en Venezuela es una anomalía que, eventualmente, pudiera poner a la compañía en riesgo de incumplir sanciones estadounidenses contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 838 veces.

La fuente original de este documento es:

ByN (http://www.bancaynegocios.com/wells-fargo-aclara-que-zelle-es-la-responsable-por-suspension-de-usuarios-venezolanos/)