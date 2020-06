Wells Fargo anunció a sus clientes en Venezuela que impedirá el acceso a Zelle

05.06.20 - Wells Fargo, una de las entidades financieras de Estados Unidos que emplea la red de pagos digitales Zelle, anunció a través de un correo electrónico a sus clientes residenciados en Venezuela que a partir del 26 de junio impedirá el acceso a dicho servicio, además del envío y recepción de divisas.



Aunque el banco norteamericano no ha emitido una comunicación oficial sobre las nuevas restricciones, se presume que están relacionadas a la vigilancia del Departamento de Estado, especialmente la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), sobre movimientos irregulares de capital ligados de una u otra manera a las operaciones de Nicolás Maduro.



La disposición de Wells Fargo recuerda un poco a la adoptada por AT&T cuando a finales de mayo decidió suspender el servicio de DirecTV en Venezuela debido a las sanciones coercitivas e ilegales impuestas por el gobierno estadounidense.



“A partir del 26 de junio de 2020, eliminaremos su capacidad de enviar y recibir pagos con Zelle a través de Wells Fargo”, dice el mensaje que están recibiendo algunos clientes en sus correos electrónicos.



Wells Fargo realiza revisiones continuas de las relaciones de su cuenta y ha decidido finalizar su acceso a este servicio según lo permitido en la sección 28 (b) del Acuerdo de acceso en línea y la sección 6.B del Anexo del servicio de transferencia de Zelle.



En sus términos, Wells Fargo indica claramente que ante “transacciones no autorizadas o fraudulentas relacionadas con su cuenta de fondos, cuenta de depósito o uso del servicio de transferencia, (…) podemos suspender o cancelar su acceso al servicio de transferencia en cualquier momento”, disposición que incluye a Zelle.



Hasta el momento, se desconoce si otras entidades financieras que también emplean Zelle como Bank of America, BB&T, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank o US Bank, adoptarán medidas similares.

