Al registrar los vehículos en la Plataforma Patria se activará el subsidio de la gasolina con sistema BioPago

04.06.20 - El presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), Enrique Quintana, insta a los venezolanos a ingresar a la Plataforma Patria para activar el subsidio de la gasolina con el sistema de BioPago, lo que permitirá agilizar las colas para surtir gasolina en el país, reseña Venezolana de Televisión (VTV) en su portal web.



“Es importante que los usuarios ingresen a la Plataforma Patria www.patria.org.ve y activen el subsidio, con el número de cédula, aporta los datos del vehículo, si es propio o asignado y se registra el uso, no se le pide Carnet de la Patria a nadie, solo deberán proporcionar el número de cédula”, afirmó Quintana.



El presidente del INTT, reiteró que el subsidio atiende a los usuarios de vehículos particulares por el último número de izquierda a derecha de la placa, suministrando 120 litros por carro y 60 litros por moto mensualmente, el transporte público y de carga no tienen ningún tipo de restricción.



“La idea es que todos los usuarios tenga acceso al combustible. Recordemos que el parque automotor de Venezuela, en un gran porcentaje no está actualizado, sin embargo, esto no condiciona que se excluya del acceso al combustible, aprovechemos para actualizar”, aclaró.



Reiteró que los funcionarios del INTT se encuentran desplegados en las 1.368 estaciones de servicio a nivel nacional, brindando orientación a los usuarios.



“Es un trabajo en conjunto del INTT, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, y PDVSA para garantizar que los venezolanos hagan uso del subsidio de la gasolina sin mayor contratiempo”.

