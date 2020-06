(VIDEO) Subsidio a la gasolina se realizará a través del Sistema Patria y del INTT

31.05.20 - El nuevo esquema de distribución y comercialización de la gasolina, que regirá a partir de este lunes 1 de junio, contempla el subsidio directo a través del Sistema Patria, donde están inscritas más de 19 millones de venezolanos, anunció Tareck El Aissami, vicepresidente para el Área Económica.«Este esquema permitirá superar las infames agresiones criminales impuesta por los Estados Unidos contra el pueblo venezolano y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), así como atacar las mafias que se dedican al contrabando de extracción de combustible», enfatizó.El Aissami, también señaló que se contará con el registro del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt).Para acceder a este método, cualquier persona puede ingresar a la plataforma Patria y hacer uso de la política de subsidio directo.El ministro explicó que las personas que tengan su vehículo correctamente registrado en el Sistema Patria, introducen sus datos y automáticamente ya puede disponer del cupo de combustible, hasta 120 litros en carros y 60 litros en motocicletas con un valor de 5 mil bolívares.«Las personas que tengan dificultades con su documentación o la de su vehículo también pueden acercarse a las estaciones que de igual forma se les atenderá. Vía web pueden actualizar las documentaciones de sus vehículos, también lo pueden hacer dentro de las estaciones de servicio, allí van a estar funcionarios públicos del INTT y PDVSA para que puedan resolver esas dificultades» detalló.Para certificar el correcto funcionamiento, el Gobierno Nacional dispondrá de la data del parque automotor de Venezuela, mediante el registro del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt), para garantizar estas medidas de protección al pueblo.En declaraciones transmitidas por VTV, El Aissami, explicó que este esquema estará organizado en tres vértices, siendo el primero, el subsidio directo que iniciará en la fecha anunciada a las 6:00 de la mañana con 1.368 estaciones disponibles en todo el país y conectadas para comenzar la venta de combustible, hasta las 7:00 de la noche.El Aissami advirtió que las personas que consumen al mes más de 120 litros de gasolina pueden seguir optando por abastecer su carro o moto, pero ese siguiente litro va a ser a precio no subsidiado.De acuerdo al plan de 90 días para la regularización de la distribución y venta de combustible, los vehículos podrán cargar hasta 120 litros al mes y las motos hasta 60 litros, con un valor de 5.000 bolívares, más de esa cantidad, será cobrada a precio internacional.El subsidio también abarca el diésel como segundo vértice, por lo que el transporte de pasajeros y de carga será 100% subsidiado por un lapso de 90 días, para que no haya un aumento de los precios de productos como bienes y servicios.El tercer vértice se refiere a 200 estaciones de servicio manejadas por empresas privadas, que han solicitado al Gobierno mediante licencia, para vender gasolina súper premium en divisas convertibles, bolívares y en petros, al precio internacional de 50 centavos de dólar por litro.El pago en estas estaciones puede hacer vía tarjeta de crédito, débito, o en efectivo, y estarán abiertas desde las 6:00 de la mañana hasta las 12:00 de la media noche."En estas 200 estaciones cualquier persona puede ir a cualquier hora a abastecer cualquier cantidad de litros porque no está sujeta a control. Puede ir a un abastecimiento ilimitado solo que ahí debe pagar en otra modalidad", reiteró.El Aissami, precisó que para cumplir con el nuevo esquema, el Gobierno Nacional ha acordado con autoridades regionales y locales que se dé abastecimiento al transporte público y que se garantice el cumplimiento de las rutas para la movilización de los ciudadano, así como la presencia de autoridades del Intt en cada estación de gasolina para actualizar datos y resolver cualquier situación.Días de abastecimiento por número de placaEn el nuevo esquema de venta, los conductores podrán surtirse de gasolina el día que le corresponda, de acuerdo al último número de la placa.Los lunes le corresponderá a las placas que terminen en 1 y 2; los martes a las placas que terminen en 3 y 4; miércoles 5 y 6; jueves 7 y 8, y viernes 9 y 0, sábado 1 y 2, domingo 3 y 4.El Aissami resaltó que para este domingo se enviará un mensaje de texto, para los registrados en el Intt, donde les indica el día de distribución en las estaciones que van a optar por política de subsidio directo a venezolanos.Indicó que en todas las estaciones habrá un dispositivo interconectado, donde se coloca el número de cédula de la persona y siguiendo los pasos se realiza la compra del combustible.Con información de AVN / Últimas Noticias.