(AUDIO) Ex Gobernadora Antonia Muñoz: "Política de precios acordados no funcionará"

CARACAS.-La ex gobernadora del estado Portuguesa, Antonia Muñoz, aseguró durante una entrevista en Unión Radio que la política de los precios acordados, que recientemente implementó el Ejecutivo Nacional, no funcionará porque ya se implementó en 2017 y no dio los resultados esperados.

Criticó la disminución de la producción de maíz, "¿cuál es la razón por qué ha disminuido tan drásticamente la superficie de siembra de maíz en este país?", se preguntó.

Dijo que una situación similar se experimenta con otros rubros agrícolas como el del arroz y la caña de azúcar, lo que va en detrimento de la producción nacional.

Cuestionó que a su vez se busque favorecer a las importaciones.

Pidió se revise el estado actual de los programas agrícolas productivos que dejó en marcha el fallecido presidente, Hugo Chávez, en materia de soja, así como de productos avícolas y ganaderos.

Asimismo, hizo un llamado a todos los sectores del país para dejar la polarización de los extremos del chavismo y la oposición. "Todos tenemos que reflexionar y dejar de hacerle daño a este país".

Muñoz aseguró que estos señalamientos los realiza públicamente porque le duele el proyecto bolivariano y repudió a quienes la han llamado traidora al chavismo.

"Le digo a los venezolanos: yo no soy ciega, creí en este proyecto y todavia creo que se puede gobernar con eficiencia sin ser prepotentes por que la soberbia en el poder vuelve a la gente sorda, muda no, por que bastatnte que hablan. Este país también es de nosotros, aseveró.

