Presidente Maduro, escuche a los verdaderos productores agropecuarios

Catire Parra, productor agropecuario y conductor del Programa de la Radio Comunitaria Catabre Credito: Radio comunitaria Catabre en Barinas

Barinas, 7 de mayo de 2020.- Voceros del sector agropecuario del Estado Barinas, manifestaron en el Programa radial que conduce el catire Parra que: ¨Mientras los productores de leche del estado Barinas reciben un precio ofensivo como es de 30.000, 32.000 o 34.000 bolívares el litro, es decir mil cc de leche; los consumidores en el mismo estado, compran la leche a 334.300 bolívares, otras industrias como PARMALAT venden 900cc apropiándose de 100cc por litro de leche y se queda con más del 1000 por ciento de la ganancia.



Este absurdo en la comercialización de la leche necesita la intervención del estado, no de representantes sumisos.



Las pasteurizadoras le pagan a los receptores de leche en dólares, pero al productor primario le pagan a destiempo y en bolívares que cada día que pasa valen menos, es decir, o equiparan eso los grandes economistas graduados en fastuosas universidades, expositores grandiosos que realmente no saben lo que

verdaderamente cuesta producir un litro de leche.



Los grandes productores de leche también están afectados, porque ellos usan toneladas de alimentos concentrados, tienen que usar la soya, porque las multinacionales los obligan, a ellos y al país, a ser dependientes de otros insumos que no se producen en Venezuela.



La revisión debe ser total, debe ser consciente, debe ser con verdaderos dolientes y no con figuras decorativas, que tanto como del gobierno, como de la oposición, no discuten las realidades de la agricultura sino con capricho y con opiniones politiqueras que no llegan a ninguna parte¨.