Polar asegura que "no han acordado precios de sus productos" y dice que “no es viable el control”

29-04-20.-Alimentos Polar emitió un comunicado este miércoles publicado en la red social Twitter en el que asegura que "no es viable un control de precios con costos de producción que varían constantemente por la cotización del dólar e hiperinflación en Venezuela".



"Los costos de producción varían constantemente en función del precio del dólar y de la hiperinflación, la cual afecta a la economía venezolana desde hace más de dos años", indicaron.



"Esta medida no dará solución a los problemas económicos que enfrenta Venezuela. En el pasado, la implementación de estos mecanismos solo trajo como consecuencia la limitación de la oferta de productos en el mercado y la inviabilidad económica de muchas empresas", agregaron.



Afirman que "las divisas ofrecidas a la tasa que publica diariamente el Banco Central de Venezuela no son suficientes. Por lo tanto, Alimentos Polar debe comprarlas directamente a otros oferentes, a una tasa de mercado fluctuante que es muy superior a la publicada por la institución oficial, situación que es perfectamente conocida por las autoridades".



"En función de esta realidad, Alimentos Polar considera que regresar al mecanismo de fijación de precios constituye un obstáculo para mantener la continuidad operativa. Esto, inevitablemente, provocará de nuevo el desabastecimiento de los rubros controlados", aseguraron.

En este sentido, cabe recordar que el pasado 25 de Abril el Ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional de Venezuela y Vicepresidente para el Área Económica, Tareck El Aissami, anunció una "lista definitiva de 27 productos con precios acordados" en un esfuerzo para combatir la especulación.