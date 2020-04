(VIDEO) Francisco Torrealba: Venezuela es el único país que aumenta salario en medio de la pandemia

28.04.20 - Venezuela es el único país del planeta tierra cuyo Gobierno ha anunciado una medida de incremento del ingreso mínimo nacional en medio de la pandemia generada por la Covid-19, destacó Francisco Torrealba, presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).En un contacto telefónico con Café en la Mañana transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), recordó que la mayoría de los países al igual que Estados Unidos (EE.UU.), no tienen ningún tipo de protección, como las que tiene la República Bolivariana de Venezuela para todos sus trabajadores y trabajadoras, quienes reciben un subsidio del 100% para educación, salud, vivienda, educación, alimentación y en los servicios públicos.“En este momento, en el mundo entero hay una franca tendencia hacia despedir a los trabajadores y trabajadoras. El caso de los Estados Unidos de Norteamérica supera los 26 millones de personas echadas a la calle, que ni siquiera van a tener un ingreso mínimo, quedando en la calle sin ningún tipo de protección”, dijo.Asimismo, recalcó “mientras tanto en el mundo la tendencia general, que ha producido el colapso del capitalismo y que se ha agudizado con la crisis de la Covid-19, es hacia la precarización general del trabajo”.El Presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aseguró que la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) ha admitido que van más de 130 millones de desempleados en el mundo, se espera que haya entre más de 500 entre 1.200 millones de desempleados que se irán a sus casas, sin recibir ningún tipo de indemnización, de pago a propósito del colapso, casi definitivo y terminal del modelo de explotación clásico y capitalista.Hizo hincapié en que más del 80% de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela reciben un ingreso mínimo nacional superior al que está establecido por Decreto Presidencial: “En este caso hay muchos que antes de anunciarse el ingreso mínimo nacional, por vía del ministro para el Proceso Social de Trabajo, Eduardo Piñate, ya estaban percibiendo un ingreso superior a lo que se acaban de aprobar”.Explicó que más de 5 millones de trabajadores que existen en la administración pública no reciben el salario mínimo, porque donde hay convenciones colectivas, existen las llamadas tablas, tabuladores o escalas salariales, “el salario mínimo es una referencia de arranque para establecer los distintos niveles de sueldo dentro del sector público y dentro del sector privado”.Instó a no caer en las manipulaciones de las personas que pretenden hacer unas referencias que no son reales.Por otro lado, señaló que los especuladores son enemigos del pueblo venezolano, como las medidas coercitivas, genocidas que ha impuesto al país el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.Cuando alguien especula, en términos generales “no lo hace a los que acompañamos y respaldamos al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino a todos los venezolanos y venezolanas por igual, por eso la guerra contra la especulación debe estar acompañada por todas las fuerzas organizadas del pueblo venezolano”, advirtió Francisco Torrealba.