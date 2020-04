Polar exige al gobierno dejar sin efecto "medida arbitraria" de supervisión de sus ventas

25-04-20.-La corporación industrial Empresas Polar rechazó el anuncio hecho por el gobierno venezolano donde anuncia que supervisará las ventas de la compañía.



La corporación industrial Polar rechazó la decisión del gobierno a través de un comunicado de prensa publicado en las redes sociales.



Considera que es una "medida arbitraria" contra la compañía. Asimismo, aseguró que esto afecta los esfuerzos que hace la compañía por garantizar el abastecimiento de alimentos en el país, por lo que exigió dejar sin efecto la orden.



"No hay ninguna razón ni justificación para esta medida arbitraria".

Cabe mencionar que la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó en el día de ayer que como parte de las instrucciones del presidente de la República Nicolás Maduro al Gabinete Económico, para el combate a la especulación, se decidió la ocupación temporal por 180 días al Consorcio Oleaginoso Coposa en el estado Portuguesa y un mecanismo de venta supervisada en las empresas Alimentos Polar, Enpresa Plumrose y el Matadero de de Turmero.



A continuación el comunicado completo de la Polar:



Alimentos Polar, a través del Presidente Ejecutivo de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, rechazó de manera contundente las medidas «arbitrarias» en contra de la compañía y el bloqueo de códigos Sica, lo que afecta gravemente todos los esfuerzos que está haciendo la compañía para garantizar el abastecimiento de alimentos en este momento tan crítico para el país.



El día 24 de abril, la planta productora de harina precocida de maíz, ubicada en Turmero, estado Aragua, recibió una nueva fiscalización por parte de funcionarios de Sundde, Sunagro y Sencamer. Cuando apenas estaba comenzando dicha inspección, fue anunciada de manera sorpresiva y por televisión la supuesta medida de venta supervisada de todos los productos de Alimentos Polar, sin que mediara procedimiento administrativo alguno, ni existiera justificación para esta medida.



«No hay ninguna razón ni justificación para esta medida arbitraria. A pesar de toda la situación económica que enfrentamos, sumada a los problemas en el suministro de combustible y energía eléctrica, entre otros, seguimos produciendo y distribuyendo alimentos de calidad a precios ajustados a la realidad económica y cumpliendo con el país, conforme a las leyes venezolanas", aseguró Mendoza.



Precisó que esta acción es totalmente contraria a lo que la población espera en este momento, pues no solo atenta contra el abastecimiento de toda la red comercial privada y pública que atiende la empresa, sino que lejos de ayudar a la tranquilidad del país, genera angustia y zozobra.



En este momento Alimentos Polar es la única empresa que puede llegar a tantos venezolanos y brindarle la posibilidad de tener los productos más cerca de sus casas, a través de más de 35.000 puntos de venta atendidos de forma directa y más de 55.000 mediante la Red de Franquicias de Distribución Polar. "Durante los últimos años, se han desmontado muchos sistemas de distribución y ventas masivas en el país por su alto costo, mientras que nosotros hemos mantenido una distribución que en la actualidad nos permite llegar a más de 90.000 puntos de venta semanalmente en todo el territorio nacional, a pesar del impacto financiero asociado".



Mendoza agregó que se han utilizado recursos propios para importar directamente las materias primas a costos internacionales y a las tasas de cambio con las cuales trabaja la industria privada, con pleno conocimiento de las autoridades. "También hemos venido haciendo un gran esfuerzo para incrementar en más de 50% nuestros volúmenes de producción, lo que quiere decir que los consumidores venezolanos están aumentando el consumo de nuestros productos. Somos los únicos que estamos presentes en los anaqueles y hogares de toda Venezuela, con nuestras marcas preferidas por los consumidores. ¿Qué otra empresa o actor que participe en la producción de los mismos rubros tiene esa presencia? En este momento, la producción nacional debe ser la prioridad de las políticas económicas", sentenció.



Mendoza reiteró que sus trabajadores de producción, distribución y ventas también viven momentos complejos y cada día ponen en riesgo su vida y su salud para producir y cumplir con los venezolanos.



Dijo que en la empresa también está haciendo un esfuerzo extraordinario junto a las autoridades del Ceofanb, Redi y Zodi, quienes han apoyado en el suministro de combustible para continuar operando de la mejor manera posible, a pesar de las serias limitaciones. De igual manera, han prestado su valiosa colaboración en materia de seguridad para custodiar las instalaciones y distribuir los alimentos, en una situación muy compleja que vive el país. "No podemos permitir que todos estos esfuerzos conjuntos se vean entorpecidos por acciones arbitrarias e irregulares que atentan contra el abastecimiento de nuestros productos", enfatizó.



Al inicio de la fiscalización liderada por el Superintendente de Sunagro y director de Despacho de Sundde, General de División Menry Fernández, en compañía de 26 funcionarios de la Sundde, Sunagro y Sencamer, la empresa le exigió el cumplimiento de los protocolos internos y la respuesta fue la amenaza de bloquear los códigos Sica: "Esto de hecho ocurrió. La medida de bloqueo nos impide distribuir y cumplir con nuestros clientes y consumidores. Sin los códigos Sica no podemos mover ni un solo kilo de producto".



Durante el procedimiento, el superintendente mantuvo una actitud hostil, irrespetuosa, de poco entendimiento y colaboración, amenazando al personal de la instalación y evadiendo en todo momento el cumplimiento de los protocolos de seguridad interno, incluyendo el establecido por las autoridades ante el COVID-19, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores.



«Además, nuestro gerente de APC – Planta Turmero, José Francisco Bolívar, quien estaba realizando con absoluta responsabilidad su trabajo y con quien estuve en constante comunicación, fue amenazado con ser llevado preso. Estoy muy agradecido con él y con todos los trabajadores de planta por seguir cumpliendo su compromiso con el país, siempre apegados a nuestros principios y valores", manifestó el Presidente Ejecutivo de Empresas Polar.



«Como empresa responsable productora de alimentos, nuestras plantas cuentan con rigurosas medidas de seguridad e higiene en las áreas productivas y logísticas, que deben ser acatadas de manera estricta, para garantizar la inocuidad de los productos. Cualquier incumplimiento puede poner en riesgo a nuestra gente y nuestra producción", dijo.



Alimentos Polar reitera su rechazo a cualquier acción o medida que interfiera en los esfuerzos extraordinarios que está haciendo junto a sus trabajadores, franquiciados y transportistas para producir y distribuir los alimentos destinados a la población venezolana, en medio de una situación económica crítica que ya enfrentaba el país y que se complicó aún más con la presencia de la pandemia. "Hacemos un llamado al entendimiento para unir esfuerzos que nos permitan aumentar la producción de alimentos y continuar garantizando la seguridad alimentaria de los venezolanos", exhortó.



Para finalizar, Mendoza agradeció el esfuerzo de todos sus trabajadores en todas las áreas de la compañía, a todos los actores importantes en la cadena de producción, distribución y ventas, a los accionistas y a la Junta Directiva, por su entrega y compromiso con la empresa y el país.



Nota de prensa Alimentos Polar