Pasqualina Curcio: Subida del dólar no es casual

25.04.20 - El precio del dólar paralelo continúa su camino a la alza, esta semana la divisa sobrepasó los 200.000 bolívares, mientras que el valor promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias al cierre de la jornada de este viernes se ubicó en 171.072,85 bolívares por dólar, informó el Banco Central de Venezuela (BCV).



Para la economista Pasqualina Curcio, “no hay una explicación económica” que justifique esta alza “abrupta, repentina y desproporcionada” del tipo de cambio en el país.



“En una economía que está en recesión, como la mayoría de las economías del mundo por el coronavirus, mucho menos hay una explicación económica para decir que haya una mayor demanda de bienes que genere ese efecto hiperinflacionario o una mayor demanda de divisas que genere esa alza repentina, porque estamos hablando de un alza de días que paso de 70 mil a 200 mil”, afirmó a Últimas Noticias.



La economista no concuerda con colegas, como José Guerra quien argumenta que el incremento en el tipo de cambio es por “la emisión desbocada de bolívares por parte del BCV”.



“Hay discursos… que dicen que la culpa es el Gobierno porque emitió bolívares para pagar los bonos del sistema Patria, eso es falso, está comprobado estadísticamente que la causa del aumento del tipo de cambio no tiene que ver la cantidad de bolívares que están circulando… el que recibe los bonos en esta situación utiliza esos bolívares para comprar comida y medicinas que son la prioridad, no salen masivamente a comprar divisas, ese discurso teóricamente ni con los hechos no es cierto”, explicó.



Ejemplificó que EEUU imprimó 2.2 billones de dólares para salvar las bolsas y empresas, “eso representa el 11% de la cantidad total de dólares que circula y uno se pregunta por qué no tuvo un efecto inflacionario esa emisión”.



Destaca que la subida no es casual y se da “en un escenario simultáneo donde Estados Unidos dice que va a intensificar el bloqueo financiero y comercial a Venezuela… con las denuncias de narco-Estado y despliegue de acciones en el Mar Caribe y con la caída del precio del petróleo que afecta nuestros ingresos y nuestra economía”.



Ante esta acción que califica como un “arma de guerra no convencional” que tiene el objetivo de desestabilizar el país, Curcio recomienda una serie de medidas para “blindar” el bolívar como es respaldar su valor al oro, incrementar las reservas internacionales también por medio de la monetización del oro e incrementar la producción y exportación petrolera, entre otros.



Por su parte, el analista económico, Tomás Socías López, aseguró a Últimas Noticias que “la subida inusual en estos días… tiene que ver fundamentalmente por la falta de actividad económica en el país”.



“No hay compras ni hay ventas de divisas, o es muy escasa, al producirse este fenómeno por razones especiales como el coronavirus se produce un cierto colapso en los procesos de la moneda en lo que significa el equilibrio entre lo que debe costar un dólar y lo que debe costar un bolívar”, dijo.



Socías López estima que “a medida que se empiecen a abrir las áreas de la economía… empezará a respira ligeramente otra vez… solamente recuperándose la producción nacional y creando empleos es que volverá a estabilizar la economía”.

