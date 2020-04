Banco Central de Francia lanza programa para incursión en monedas digitales

31.03.20 - El Banco Central de Francia tiene previsto la realización oficial de un proyecto, tras la selección de 10 propuestas, para experimentar con la integración interbancaria de las monedas digitales (CBDC).



De acuerdo a la información publicada por criptonoticias, esta iniciativa les permitirá al instituto emisor de Francia comprender los riesgos y mecanismos de la monedas digitales y también contribuirán a la conversación sobre el dinero digital de la zona europea.



Cabe destacar que, el 27 de marzo la entidad bancaria de Francia publicó una solicitud para recibir propuestas para aplicaciones experimentales y de esta forma probar la anexión interbancaria de las monedas digitales.



Dicha acción ubica a Francia al frente de un debate innovador, como miembro más destacado de la zona europea al plantear un experimento con CBDC hasta la fecha, junto a Suecia, cuyo Riksbank también está en el proceso de comprobar la digitalización de la moneda, y ahora prepara el lanzamiento de Krona.



Desde hace 4 años, el Banco de Francia ha defendido los programas experimentales y de tecnología financiera avanzada, proyectando, a través de anuncios de trabajo y discursos, la necesidad de evaluar el desarrollo de una CBDC.



El pasado 4 de noviembre, el gobernador de la institución François Villeroy de Galhau, destacó que como bancos centrales, deben responder al llamado a la innovación, en circunstancias donde las iniciativas privadas, especialmente los pagos entre actores financieros, se están acelerando, mientras se incrementa la demanda pública y política.



Villeroy de Galhau agregó que otros países ya han proyectado el camino; y que ahora queda en las manos del Banco Central de Francia emprender este programa con objetivos ambiciosos y que posee un método apegado al sistema interbancario.



Dicho experimento consta de tres fases, las cuales orientarán los proyectos seleccionados a través de cada aspecto de la emisión de la CBDC, desde el diseño hasta el análisis de su impacto y, en última instancia, la ejecución de operaciones.



El plan del Banco de Francia abarca un trío de casos de uso de las CBDC, que consiste en la cancelación ante instrumentos financieros, pago con la moneda digital de otros bancos centrales, y con activos digitales. En tal sentido,el Banco aclara que no habrá creación de dinero.



Además, el Banco Central señaló que destruirá el token que refleja la cantidad en euros en forma digital al final del día contable en el que se realizó el pago.



De manera consecutiva, el proyecto examinará las posibles consecuencias de la CBDC en las infraestructuras del mercado, la política monetaria, los factores macroeconómicos y los marcos jurídicos y regulatorios.



En el anuncio publicado para requerir de propuestas, el Banco aclaró su posición neutral en cuanto a la tecnología, lo que significa que los candidatos no tienen que desarrollar necesariamente una CBDC basada en una blockchain, «pero la innovación es un criterio de selección».



La información destaca que entre los requisitos que se exigen, a todos aquellos que deseen enviar propuestas, es que los candidatos deben «estar establecidos» en la Unión Europea. El Banco de Francia seleccionará hasta diez candidatos el 10 de julio.



El proyecto, tal como se describe en los documentos, indica que el Banco de Francia no emitirá necesariamente una CBDC al final del proceso.



De hecho, cualquier decisión de crear una CBDC es un asunto del sistema europeo. Por consiguiente, el Banco de Francia no tiene la intención de perpetuar o llevar a cabo tales experimentos de forma generalizada.



Por su parte; la exministra de economía de Francia, Christina Lagarde, quien actualmente es presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ha defendido desde que asumió el cargo en noviembre pasado, la idea de que el BCE amplíe su papel en el desarrollo de una CBDC.

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)