Portugal evalúa nacionalizar la aerolínea TAP y otras empresas por crisis del Covid-19

Pedro Siza Vieira, ministro de Economía de Porugal Credito: Web

31-03-20.-31-03-20.-El ministro de Economía de Porugal Pedro Siza Vieira, no descarta la posibilidad de que las empresas sean nacionalizadas para combatir las consecuencias económicas del brote de Covid-19 e incluso admitió que, en el caso de TAP, el gobierno puede usar todos los recursos para 'salvaguardar la posición estrategia 'y' garantizar la preservación 'del valor de la aerolínea, según reseñaron medios locales.



"El Estado tiene herramientas para nacionalizar las empresas y las usará si lo considera conveniente", dijo el Ministro de Economía y Transición Digital, este martes 31 de marzo durante un foro en la capital portuguesa, Lisboa, explicando que el estado de emergencia decretado por el Presidente República Marcelo Rebelo de Souza, abre esa posibilidad.



El ministro prefirió no entrar en detalles, pero advirtió que el gobierno "no dejará de usar todos los poderes para salvaguardar la posición estratégica" en TAP, así como para "garantizar la preservación" de su valor.



Pedro Siza Vieira también reveló que hizo una solicitud a la Comisión Europea para lanzar nuevas líneas de crédito de 7 mil millones de euros y, para ayudar a la liquidez de las empresas, también dio órdenes de acelerar 'el pago de casi 120 millones euros ”de deudas a proveedores.



Esta mañana, el sindicato "Unión de Pilotos de Aviación Civil" (SPAC) informó que, debido a la cancelación de todos los vuelos para el mes de abril debido al coronavirus, la compañía planea despedir a sus pilotos.



El Gobierno aún no ha sido notificado al respecto, pero el ministro Siza Vieira afirmó que este régimen fue creado para que no haya despidos y teniendo en cuenta que la industria de la aviación civil está sufriendo grandes dificultades, "es muy difícil para una empresa que no tiene actividad mantener todos los trabajos", expresó.



En realación al Covid-19 en Portugal, hasta este martes fueron registradas 160 muertes de un total de 7.443 personas infectadas, 1.035 más desde el día lunes. Los números fueron divulgados en el boletín epidemiológico de la Dirección-General de Salud (DGS), quien actualiza los datos diariamente.



Hay 627 personas hospitalizadas y 188 en cuidados intensivos. La mayoría de las víctimas mortales (84%) tienen más de 80 anos.