Financiamiento del FMI es un tema no descartado por el gobierno de Maduro

Informaciones de agencias asegura que el gobierno de Nicolás Maduro (Venezuela) sigue intentando el financiamiento del FMI, pero ahora por una cantidad inferior a los $ 5 mil millones solicitados inicialmente para afrontar la pandemia del coronavirus y que no recibieron aprobación del organismo.



La nueva solicitud sería de $ 1 mil millones en ayuda, pedido efectuado a modo de contribución para adquirir sistemas de detección y respuesta ente el avance del coronavirus en Venezuela. Sin embargo, el gobierno anunció el 22 de marzo la traída de equipamiento chino, junto con ayuda de Cuba.



Esta información es concordante con el apoyo de la Unión Europea al otorgamiento del crédido, lo cual fue agradecido en nombre de Venezuela por el ministro de Relaciones Exteriores Jorge Arreaza, quien según la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) calificó como positivo el apoyo expresado por el Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, sobre el financiamiento solicitado por el Gobierno nacional, e Irán, al Fondo Monetario Internacional (FMI), para combatir la pandemia del Covid-19.



"Valoramos positivamente que la Unión Europea, a través de Josep Borrell, afirme que apoya las solicitudes de financiamiento al Fondo Monetario Internacional de Venezuela e Irán para enfrentar la contingencia del Covid-19. Comprenden el daño que hacen las sanciones de EEUU", escribió en un mensaje de su cuenta Twitter.



El presidente de la República, Nicolás Maduro, había dado a conocer que el pasado 15 de marzo que había enviado una carta a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en la cual requirió el préstamo del fondo de emergencia del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) para el sistema de salud y para atender con urgencia los casos de coronavirus.



El portal web de la compañía Bloomberg conocido por el manejo de información financiera, reporta que Maduro ha insistido en el requerimiento de un préstamo del FMI, pero esta vez por $ 1 mil millones, tras el rechazo de la suma anteriormente solicitada por un monto de $ 5 mil millones. Según Bloomberg esta información procede de "personas familiarizadas con la solicitud".



Un funcionario de prensa del FMI había afirmado que el FMI tenía "simpatía" por el apoyo ante la "crisis humanitaria que enfrenta el pueblo venezolano", pero que el FMI "no puede considerar las solicitudes del gobierno de Maduro porque no es reconocido por la comunidad internacional", refiriéndose al hecho de que existen países que siguiendo a Estados Unidos no reconocen a Nicolás Maduro como presidente del país, sino al autoproclamado Juan Guaidó.



El FMI dijo que está listo para movilizar su capacidad de préstamo de $ 1 billón para ayudar a las naciones a contrarrestar el brote de coronavirus y el director del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, dijo en una publicación de blog el jueves que la principal prioridad para los encargados de formular políticas en toda América Latina debería ser garantizar que el gasto relacionado con la salud esté disponible para proteger a los ciudadanos. Pero se sabe que el objetivo principal del FMI es garantizar la "estabilidad del sistema monetario internacional", que no es una organización de ayuda humanitaria y que condiciona los créditos a sus dictados de política económica, imponiendo ajustes y medidas de shock.



Aunque Chávez, el fallecido presidente y líder de la revolución bolivariana, que gobernó entre 1999 y 2012 en Venezuela, pagó deudas multilaterales heredadas con el FMI, siempre fue contrario a endeudarse y supeditarse a este organismo del "imperialismo" y del "capitalismo" global, según sus propias palabras, por lo que este es un tema que levanta muchas asperezas en las filas del chavismo, incluso en la actual emergencia, con una Venezuela altamente endeudada, la sospecha de que gran parte de esa deuda pueda ser ilegítima y corrupta y la pesada carga que ya genera su pago a factores que se supone involucrados en las sanciones y el bloqueo que denuncia el gobierno de Nicolás Maduro en la actualidad.