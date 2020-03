Plataforma Patria: Bonos que no hayan sido aceptados en 90 días caducarán su validez

Credito: Plataforma Patria

11.03.20 - La Plataforma Patria informa que a partir del 29 de marzo de 2020 todos los bonos que tengan más de 90 días de entregados y estén sin aceptar quedarán sin efecto, esta medida permitirá dinamizar la entrega de estos beneficios.



La entrega de bonos especiales se realiza periódicamente y el sistema envía un mensaje al teléfono celular registrado como principal y la aplicación "veMonedero" notificando la asignación, luego los usuarios y usuarias deben acceder y aceptar este beneficio a través de la opción «Protección Social» en la sección "Inicio".



Las personas que no puedan acceder a la plataforma deben conocer que existen mecanismos para recuperar la contraseña o el acceso a su disposición.



Transcurridos 90 días de la entrega del bono sin ser aceptados, estos expiran y esta operación será irreversible.



La Plataforma no entrega beneficios a aquellas personas que tengan configurado en la opción "Grupos y Programas" de la sección "Perfil" que no desean recibir bonos, pero tampoco entrega a quienes tengan dos o más bonos sin aceptar. Cuando un bono quede sin efecto, automáticamente se puede recibir uno nuevo.



Por otra parte, indica que la Plataforma no entregará beneficios a aquellas personas que hayan manifestado su voluntad de no recibir bonos y así ha sido configurado en la opción «Grupos y Programas» de la sección «Perfil». Aclara que tampoco otorgará el beneficio a aquellas personas que tengan dos o más bonos sin aceptar.



Finalmente, la Plataforma Patria enfatizó que cuando un bono quede sin efecto, automáticamente se puede recibir uno nuevo.



Con información: Blog Patria