Pang Changwei: "Los precios del petróleo no solo volverán a su nivel anterior, sino que subirán a un punto más alto"

10.03.20 - Los mercados de valores mundiales y los de la región de Asia-Pacífico están conmocionados por el colapso del petróleo. Sin embargo, el precio del crudo no solo se recuperará, sino incluso crecerá en comparación con el pico inicial, pronosticó el director del Centro para Rusia y Asia Central del Instituto Chino del Petróleo, Pang Changwei.



Luego de que los precios de esta materia prima sufrieran una caída a causa de la propagación del coronavirus, que afectó a la economía mundial, el crudo sufrió un drástico desplome el 9 de marzo. Así, la cotización del petróleo cayó más del 31%, casi tanto como en 1991, durante la Guerra del Golfo.



Ello ocurrió después de que el 6 de marzo los países miembros de la OPEP+ no lograran llegar a un acuerdo sobre una reducción adicional de la producción. Posteriormente, Arabia Saudí anunció que tenía la intención de aumentar la producción y reducir los precios, lo que hizo derrumbar los mercados.



La inestabilidad en el mercado mundial del petróleo provocó que los expertos pronosticaran la caída del costo del barril a tan solo 20 dólares.



"En el contexto del estancamiento económico mundial y de la epidemia del coronavirus, es de esperar que se produzca una desaceleración en el desarrollo de la economía china y mundial. Ahora es mucho más importante que el mundo pueda derrotar la epidemia lo antes posible, lo que permitirá restablecer las cadenas de producción y la actividad económica normal. Creo que en el futuro los precios del petróleo no solo volverán a su nivel anterior que existía antes de la crisis, sino que también subirán a un punto más alto", comentó a Sputnik Pang Changwei.



Las mayores pérdidas las sufrieron los que poseen activos relacionados con el sector petrolero, los metales y la alta tecnología. En particular, las acciones de Petrochina, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) y Sinopec cayeron en la olsa de Hong Kong.



Mientras tanto, Xu Qinghua, director del Centro de Estrategia Energética Mundial de la Universidad Popular de China, señaló en una entrevista con Sputnik que la demanda de acciones de las empresas energéticas chinas no es el principal criterio que determina su papel en el mercado.



"El valor de las acciones de PetroChina no ha sido muy alto últimamente. Esto no se debe solo a los precios del petróleo. La razón principal es que se trata de una empresa estatal que realiza tareas estratégicas de suministro de recursos energéticos al país. Para el Estado, el principal criterio de su eficiencia no es la rentabilidad, sino el desarrollo estable a largo plazo. Así que para PetroChina lo más importante no son las fluctuaciones de los precios de sus acciones, sino la forma en la que resuelve las tareas estratégicas del Estado", cree Xu.



El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Geng Shuang, destacó que China está interesada en mantener estables los precios del petróleo. Como uno de los principales importadores de energía mundial, China espera mantener la estabilidad en el mercado internacional de la energía, de acuerdo al diplomático. También subrayó la especial importancia de la estabilidad energética en un momento en que la economía mundial se enfrenta a grandes dificultades debido a la epidemia del coronavirus.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 493 veces.

La fuente original de este documento es:

Sputniknews (https://mundo.sputniknews.com/economia/202003111090744443-los-precios-del-petroleo-no-solo-volveran-a-su-nivel-anterior-sino-que-subiran-a-un-punto-mas-alto/)