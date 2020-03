Hiram Gaviria: Abogar por más sanciones es actuar contra los intereses de la nación

Hiram Gaviria Credito: GV

09-03-20.-El presidente del Partido Unión y Entendimiento (Puente), Hiram Gaviria, afirmó que producto de las sanciones Venezuela está vendiendo petróleo con descuento, lo que ha dificultado la importación de alimentos, medicina y equipamientos; por lo tanto, según sostuvo, "quien abogue por mayores sanciones está actuando en contra de los intereses nacionales".



El dirigente político resaltó que, aunque la crisis no empezó por las sanciones impuestas, estas agravaron el problema económico que enfrenta el país. "Debemos entender la situación, o nos unimos o nos hundimos más", aseveró durante entrevista en Vladimir a la 1 por Globovisión.



"La solución a la problemática nacional es por la vía política, pacífica y constitucional", expresó.

Sin embargó, enfatizó que si no hay "presión interna e internacional no se va a generar un cambio por la vía pacífica (...) ahora estamos más cerca de entender que esta situación es insostenible".



Explicó además que es necesaria la negociación política que logre conducir a unas elecciones libres y transparentes. "Debemos tener legitimidad de origen en la cabeza del Estado y que los venezolanos seamos los que decidamos libremente nuestro destino por medio del voto", añadió.



Producción agrícola en caída

Con respecto al sector de la alimentación, Gaviria lamentó que "el sector agroalimentario es una representación clara de cómo se ha agudizado y empeorado la crisis del país".



Dijo también que a través de una investigación realizada por la Red Agroalimentaria de Venezuela se pudo constatar una caída significativa en la producción vegetal y avícola del país sobre productos como: Arroz, maíz y caña de azúcar.



Destacó que en lo que respecta al maíz la producción del año pasado solo fue del 15% y para el subsector animal en el 2019 se tuvo la mitad de la producción en rubros como huevo con un 47%, leche 40% , carne y pollo un 14%.



"Venezuela llegó a producir 1 millón 400 toneladas de carne y el año pasado tan solo fue de 120 toneladas de carne de pollo debido al cierre de granjas y falta de insumos", expuso.

Finalmente resumió que el consumo de calorías diarias para el año 2019 fue de 42%, la mitad de lo que se consumía para el 2011 y 2012, esta disminución implica "hambre en la población venezolana".

