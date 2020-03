Según Reuters: Empresa mexicana toma millones barriles crudo venezolano en intercambio petróleo por alimentos

05.03.20 - Venezuela ha intercambiado millones de barriles de crudo por camiones cisternas y maíz en virtud de un acuerdo de petróleo por alimentos con una firma mexicana, en un esfuerzo por asegurar importaciones en medio de las estrictas sanciones estadounidenses, según la compañía y programas de carga.



A medida que la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, ha visto disminuir su cartera de clientes debido a las sanciones de Washington, destinadas a presionar la salida del presidente Nicolás Maduro, la firma mexicana Libre Abordo SA se ha convertido en un importante receptor de su crudo.



La empresa, que no tiene experiencia previa en el sector petrolero, hasta ahora ha tomado 6.2 millones de barriles de crudo pesado venezolano para revenderlos en los mercados internacionales y tiene dos cargas más de petróleo y combustible programadas para este mes, según los cronogramas de exportaciones de PDVSA revisados ​​por Reuters.



La firma busca avanzar con un contrato firmado el año pasado con el gobierno venezolano, que actualmente está “en pleno efecto”.



En un comunicado enviado a Reuters, Libre Abordo dijo que firmó un contrato en 2019 para exportar camiones cisternas para agua, así como toneladas de maíz blanco a cambio de suministros de petróleo.



La compañía dijo que había consultado a abogados sobre la transacción y estos les habían informado que consideraban que no había violación de las sanciones de Estados Unidos ya que no se contemplaban pagos en efectivo porque el petróleo sería recibido para compensar la ayuda alimentaria provista.



Libre Abordo declinó revelar el nombre de la firma legal que proporcionó la asesoría, aunque envió a Reuters una copia del análisis.



El departamento del Tesoro estadounidense, PDVSA y el gobierno venezolano no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.



MAÍZ Y CAMIONES



El contrato entre los propietarios mexicanos de Libre Abordo y el gobierno venezolano entró en vigencia en 2019 y no se usaron intermediarios para las negociaciones, dijo la compañía.



“Estos no son contratos de compra-venta”, dijo. “No es violatorio de las restricciones, casi se considera un contrato de ayuda humanitaria”.



La compañía dijo que espera completar la entrega de 210,000 toneladas de maíz blanco y 1,000 camiones de agua en los próximos meses, mientras recibe petróleo a cambio.



El contrato no tiene una fecha límite, por lo que las partes pueden acordar nuevos intercambios, dijo Libre Abordo.



Los embarques de petróleo recibidos en virtud del acuerdo se revenden de inmediato y los compradores los toman en los puertos de PDVSA sin que Libre Abordo reciba información sobre su destino final o uso, dijo la compañía que se formó hace una década y cuyas actividades comerciales aumentaron repentinamente en 2019.



Mientras aumenta la presión sobre Maduro, el gobierno de Estados Unidos respalda a un gobierno interino liderado por el autoproclamado opositor Juan Guaidó.



Muchos gobiernos han pedido a Washington garantizar que las sanciones no profundizarán la crisis humanitaria de Venezuela.



Varios proveedores de alimentos a Venezuela fueron sancionados por las autoridades mexicanas en 2018 bajo acusaciones de sobreprecio y mala calidad de los productos vendidos. Las compañías fueron multadas y se les ordenó suspender las exportaciones a Venezuela.



Libre Abordo no está relacionado con estas empresas, dijo la compañía.

