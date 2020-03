En Venezuela el dólar cada día alcanza para comprar menos

03.03.20 - La devaluación constante de la moneda venezolana (el bolívar) pasó a segundo plano ante la generalización del uso del dólar para la compra de productos, pero incluso la divisa cada vez rinde menos, señalaron a Sputnik residentes de la capital de este país.



"Hace un año con 50 dólares podía hacer el mercado para mí y para mi hija, en la actualidad se necesita hasta cinco veces ese monto para comprar lo necesario y me preocupa porque los ingresos en mi hogar no son equivalentes con el costo básico que se requiere en casa", dijo a esta agencia Diana Rodríguez, de 34 años, residente del noroeste de Caracas.



En los últimos cinco meses, el precio de un cartón de 24 huevos pasó de 2 dólares a 4,5 dólares, de acuerdo a datos recopilados por esta agencia en una cadena de supermercados de la capital.



Mientras, el kilo de queso fresco, que habitualmente se consume en los hogares venezolanos, pasó de 1,99 dólares 3,5 dólares.



Quienes percibían salarios en dólares habitualmente podían hasta hace poco enfrentar la hiperinflación que afronta el país desde finales de 2016.



Sin embargo, Natalia Rivas contadora de 38 años, explicó que incluso percibiendo ingresos en dólares cada vez se hace más difícil mantener su poder adquisitivo.



"El colegio de mi hijo comenzó el año costando 70 dólares y en febrero aumentó a 90, el transporte escolar costaba 30 y lo aumentaron a 60 dólares, lo que se suma al incremento de lo más básico en el supermercado; creo que Venezuela es el único país en el que el kilo de espaguetis más barato puede costar 4 dólares", apuntó.



¿Por qué?



El uso del dólar cobró fuerza a partir de marzo de 2019, tras un apagón general que afectó a Venezuela por más de 72 horas, en medio de una fuerte escasez de bolívares en efectivo y sin posibilidad de realizar pagos electrónicos por la ausencia de electricidad.



El economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma de análisis financiero Econoanalítica, explicó que Venezuela tiene una estructura híbrida de bolívares y dólares.



Además, los precios no se ven afectados solo por el valor de la moneda extranjera, "sino también por las expectativas del futuro de la economía, los escasez de proveedores, de suministros", dijo.



"Eso hace que haya una diferencia importante entre el precio del dólar que se puede estancar y los precios de los bienes y servicios, y ese rezago cambiario se traduce que los productos cuesten más en dólares", expuso.



Aunque con algunas alzas breves, el precio del dólar en Venezuela, que habitualmente subía por semana, se ha mantenido cercano a los 70.000 desde el mes de enero.



El experto indicó que en Venezuela existe aún un marcado contraste entre cosas que cuestan mucho más respecto a otros países y las que son extremadamente baratas.



"Por ejemplo, el alquiler de viviendas es bastante barato, (lo mismo que) el servicio de internet, de telefonía, de agua, que por eso es que tienen un colapso importante", apuntó.



Otro factor es que en los últimos años se eliminaron subsidios, entre estos el cambiario, que establecía un precio más bajo del dólar para quienes importaban alimentos, ropa y medicamentos.



De esta forma, añadió Oliveros, los precios se han ido ajustando a la realidad del mercado, lo que ocasiona que para Diana Rodríguez no sea posible realizar una compra con 50 dólares, como lo era hace un año.



Sin embargo, lo más complicado es que en medio de ese ajuste hacia la realidad, no evolucionen los salarios como lo hacen los precios, lo que a juicio de Oliveros es una consecuencia de los graves problemas de productividad.



El salario mínimo establecido por el presidente Nicolás Maduro es de 250.000 bolívares (3,3 dólares).



La mayoría de los entrevistados por esta agencia aseguraron que sus ingresos están por encima de esos valores.

