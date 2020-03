Economista Manuel Sutherland: Maduro se ha convertido en "paquetico" CAP II

02-03-20.-El economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO), Manuel Sutherland, asguró durante una entrevista al portal Tal Cual que "a pesar de que Maduro viene de la Liga Socialista nunca desarrolló nada sobre marxismo, ninguna vocación o escrito...la renta se acabó y tuvo que ir de CAP I (1974-1979) a CAP II (1989-1992).

"De todo lo que era CAP I, que es Chávez hasta 2012, ese sauditismo de CAP I, Maduro lo trató de extender hasta que en 2016, dijo 'no puedo'. En 2018 y 2019 no es suficiente recortar importaciones y tiene que ser CAP II y aplicar él mismo el paquetico, pero no lo puede expresar, lo que hace es hacer anuncios por Twiter. Es la negación de lo que estaba haciendo, créditos indexados, privatizaciones, el hotel Humboldt que era símbolo nacional, se privatizó", señaló Manuel Sutherland.

Indicó que los bandos económicos del gobierno en disputa están viendo cómo se posicionan para estar en mejor condición y tomar comisiones y gestiones en esta serie de privatizaciones.

El "grupito bodegoncístico" y de oficinas de lujo lo está haciendo peor (que en la llamada IV República), porque ni siquiera hace la mantequilla de maní acá sino que la trae de Miami, "tienen precios muy elevados, generan muy poco empleo y pagan muy pocos impuestos"

