Banco Central de Canadá estudia desarrollo de una criptomoneda nacional

26.02.20.- Altos funcionarios del Banco Central de Canadá estudian la posibilidad de desarrollar una criptomoneda nacional, información que genera cierto revuelo en el campo económico tras la idea latente de que esta moneda digital canadiense podría amenazar a la criptomoneda Bitcoin, la más conocida en el mundo, siendo incluso considerada como el criptoactivo con mayor capitalización.



La información publicada por NewsBtc, compañía de servicios de medios bitcoin, también revela que Mike Eppel, editor senior de negocios en el medio radial en línea 680 News, al referirse a esta noticia, hizo referencia a las preocupaciones que rodean al mundo de las criptodivisas, que incluyen marcos regulatorios inadecuados, así como la volatilidad, es decir, el grado de variación que experimenta en el mercado el valor de un activo en un determinado período de tiempo.



A Juicio de Eppel el banco de Canadá quiere adelantarse a los acontecimientos, incluso menciona la existencia de un memo interno que confirma es probable que vayan de lanzar algún tipo de cripto. "Porque se trata de regulación. Todas estas nuevas criptomonedas no son supervisadas por ningún tipo de regulador gubernamental y les gustaría decir un poco más ... la otra cara, por supuesto, es que pueden usar esto para rastrear nuestros gastos "-detalló.



Incluso, en julio, una entrevista publicada en el DiarioBitcoin destaca que el economista senior del Banco de Canadá, S. Mohammad R. Davoodalhosseini, dijo que "una criptomoneda del Banco Central podría traer ganancias económicas".



De hecho, News Btc destaca que resulta evidente que los bancos centrales de todo el mundo están haciendo movimientos en este campo de las criptomonedas (Perú, Egipto y Ruanda, tres ejemplos). Mientras que los países, en general, se han mantenido al margen, aunque los que están informados creen que el tema de las monedas digitales es sólo cuestión de tiempo. De hecho, el presidente del banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, afirmó que "un CBDC estadounidense es inevitable". Ante este panorama, NewsBtc, en su nota periodística, deja abierta la siguiente interrogante: "¿Podría un aumento coordinado de las CBDC significar el fin de las criptodivisas privadas?".



Otra de las posiciones que fueron dadas a conocer por la información desplegada en la página web de NewsBtc, fue la del economista Nouriel Roubini, quien en una oportunidad denominó a la moneda digital Bitcoin como la "madre de todas las estafas".



En un artículo publicado, Roubini propuso que los bancos centrales de todo el mundo deberían emitir sus propias monedas digitales con el fin de hacer caer las criptomonedas. En este sentido, puntualizó que si se emitiera una moneda Digital de Banco Central (CBDC), ésta inmediatamente desplazaría a las criptomonedas, a las cuales considera que no son escalables, ni baratas, ni seguras ni realmente descentralizadas.



Por otra parte, al analizar el escenario de las criptomonedas, Roubini rechazó la idea de una especie de bóveda en el mercado, a través de la privacidad, destacando que "Las criptodivisas como Bitcoin no son realmente anónimas, dado que los individuos y las organizaciones que usan carteras criptográficas todavía dejan huella digital. Y las autoridades que legítimamente quieren rastrear criminales y terroristas pronto tomarán medidas enérgicas contra los intentos de crear criptodivisas totalmente privadas". Un año después, las predicciones de Roubini han llegado a darse con una exactitud "sorprendente", tal como lo refleja la fuente antes referida.



La nota periodística de NewsBtc, reconoce que no se puede negar que Bitcoin podría ser el perdedor de toda esta historia, pues los bancos centrales no renunciarán fácilmente a su control del monopolio. "Sí, Bitcoin y otras criptomonedas han hecho un ruido significativo durante un corto tiempo; la realidad refleja que las tasas de adopción y el tope del mercado son minúsculos en comparación con los mercados tradicionales".



De manera crítica, NewsBTC destaca que la tesis sobre el Bitcoin descentralizado y sin fronteras no pareciera ser un hecho real. "A menos que los banqueros quieran que se quede. Y eso es a lo que los ciudadanos nos oponemos", puntualiza NewsBtc.



Adicionalmente, el DiarioBitcoin informó que el 70% de los bancos centrales analizan la posibilidad de las criptomonedas, "pero no tienen prisa en emitirlas".



