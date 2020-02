Se desploman las bolsas y del petróleo en el mundo ante el pánico por el avance del coronavirus

24-02-20.- El avance del coronavirus durante el fin de semana en países como Corea del Sur o Italia, con la amenaza económica que lleva consigo, causó este lunes un desplome bursátil inédito desde el referéndum de salida de Reino Unido de la UE.

En EE.UU., la bolsa Dow Jones ha perdido 1.016 puntos o 3,5%, mientras el Nasdaq ha perdido 357 puntos o 3,73% en horas de la mañana.

En España, el Ibex se anotó una caída del 4,07%, la mayor desde el histórico -12,35% de junio de 2016. Peor fue en Italia, donde el MIB se dejó un 5,43%, mientras Londres, París o Francfort cayeron entre un 3% y un 4%. El temor al impacto del virus en la economía mundial también hundió el petróleo casi un 5%, hasta los 55,6 dólares, mientras que el valor refugio por excelencia, el oro, subió más de un 1,5%.



“Los inversionistas de renta variable abrieron los ojos ante el riesgo que supone el coronavirus”, dijo a este periódico Nuria Álvarez, analista de Renta 4. “Los mercados de deuda, que llevaban días bajando, decían una cosa, y la Bolsa, al alza las últimas semanas, otra”, resumía. Hasta ayer. Las noticias sobre el avance de la enfermedad del Covid-19 llegadas durante el fin de semana desde Corea del Sur (siete muertos, más de 800 contagios), Irán (medio centenar de fallecidos en una ciudad) y, especialmente, dese Italia, con cinco fallecidos, cierre de colegios y restricciones de movimientos en varias regiones del norte del país, terminaron por expandir el temor a que la epidemia suponga un riesgo importante para la economía mundial.



“Hoy por hoy, tras la primera fase del acuerdo entre EE UU y China sobre la guerra comercial, el coronavirus es la mayor amenaza a corto plazo”, señalaba Álvarez, que asume que su evolución y el impacto real que pueda tener son muy difíciles de prever, máxime cuando no han salido publicados aún datos macroeconómicos que puedan dar pistas. El domingo, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió de que podría lastrar una décima el crecimiento de la economía mundial, dejándolo en el 3,2% este año. Gilles Moëc, economista de AXA Investment, recordaba en un análisis que “Lombardía, Véneto y Emilia-Romagna [las regiones italianas más afectadas] representan por sí solas el 40% del PIB en Italia y el 6% del PIB total de la eurozona”.



Así, las Bolsas europeas se despertaron el lunes en pánico. Si bien Shanghai contuvo la caída al 0,28%, con jornada festiva en Tokio, el Hang Seng de Hong Kong ya cayó un 1,8% y el índice Kospi de Seúl se hundió un 3,87%, anticipando la debacle en Europa. Finalmente, las Bolsas europeas se dejaron entre un 3%, caso del Ibex, y un 5%, del índice de la Bolsa de Milán.



Mientras, el Ibex en España dejó un 4,07%, con los valores relacionados con el turismo entre los más castigados. Así, el consorcio de aerolíneas IAG y Meliá se confirmaron como los peores valores, con caídas del 9,3% y del 7,5%, respectivamente, mientras Aena perdía un 5% y Amadeus un 5,2%. También se colaron entre los más bajistas las acereras ArcelorMittal y Acerinox, con desplomes del 6,9% y el 5,1%, respectivamente, o el fabricante de componentes de automóvil CIE Automotive, que se deja más de un 3%.



"Tiene sentido que caigan los valores relacionados con los recursos básicos, por el temor a una ralentización de la economía china y mundial, o los turísticos", señaló Susana Felpeto, directora de renta variable de ATL Capital. De hecho, la analista expresó su sorpresa por que las Bolsas, ya en niveles muy altos, no reflejaran la semana pasada el aviso lanzado por Apple de que sus cuentas se verían afectadas por problemas de suministro en China.



En todo caso, ningún valor se salvó de la quema en el Ibex. Los bancos cedieron algo más del 3%, Repsol un 5,6%, Naturgy, un 4,1%, o Inditex, que cuenta con cientos de tiendas y casi dos millares de proveedores en China y que tiene en Italia uno de sus mercados más importantes, un 6,2%. Las operadoras Telefónica y MasMovil y la eléctrica Iberdrola se quedaron, con Viscofan o Ence, entre las que registraron las menores caídas. Felpeto se mostró optimista sobre la evolución de los parqués a medio plazo, “pero no esta semana. Todavía puede corregir (bajar) un poco más”.



Europa

En Europa, la palma se la llevó el MIB de Milán, con un desplome histórico del 5,43%. El valor más castigado fue la Juventus de Turín, un equipo de fútbol radicado en el Piamonte, una de las regiones afectadas y que, además, podría ver cancelados sus próximos partidos si siguen produciéndose contagios. Cayó un 11%. El impacto en el sector del lujo quedó reflejado en la caída del 8,9% de la firma de moda Salvatore Ferragamo. Italia ha tenido que decretar durante el fin de semana el cierre de colegios, institutos y universidades en varias regiones del norte del país, se ha restringido la entrada en Véneto y Lombardo, se ha aislado a 50.000 personas de 11 municipios y cuatro partidos de la serie A de fútbol fueron suspendidos para contener la propagación del virus. Siete personas han muerto en el país a causa del Covid-19.



En el resto de Europa, Londres cayó un 3,3%, el CAC de París, un 3,94% y el Dax alemán un 4,01%. También en Europa los valores más castigados fueron los relacionados con el turismo, el lujo y los productos básicos. El turoperador TUI cayó un 9,8%, IAG un 9,1%, por un 8,5 de la minera Anglo Am. Easyjet cayó un 16,67%, Ryanair un 13,46%, Lufthansa un 8,8% y Air France, un 8,68%. La hotelera Accor se dejó un un 5,5%, por un 4,4% de la textil Burberry o un 4,6% de LVMH, el grupo de productos de lujoque incluye, entre otras, a Louis Vuitton. Las automovilísticas tampoco se salvaron: Peugeot, -6,9%; Renault, -6,6%; Daimler, -6,7%, Volkswagen, -5,43%, Ferrari, -5,1% o FIAT, -5,96%.



Por su parte, el crudo también refleja el impacto de la crisis sanitaria mundial, con una caída de precio del 4,9% del barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, hasta los 55,6 dólares. Por el contrario, ganaron peso los valores refugio. Así, uno tradicional, como el oro, se beneficia de la huida de otros valores y sube un 1,6%, hasta 1.676 dólares la onza, aunque en algunos momentos superó los 1.690. A principio de mes estaba casi 100 dólares más barato. También la deuda soberana alemana ahondó en sus valores negativos, con la rentabilidad del bono a 10 años ahondando en sus valores negativos. Rozaba casi el -0,5%, cuando a comienzos de febrero estaba en -0,35%. Así, la prima de riesgo española subió hasta los 69 puntos básicos (+3), mientras la italiana subió nueve puntos, hasta 144. También el euro registró caídas en su comparación con el dólar estadounidense, hasta cambiarse al nivel de 1,09 dólares.