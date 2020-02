Consecomercio reiteró que el petro no es confiable como medio de pago

El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios de Venezuela (Consecomercio) reiteró su posición de no reconocer al petro como una criptomoneda y por tanto no es un medio confiable de pago.

23 de febrero de 2020.-

En una rueda de prensa, el presidente del Consejo, Felipe Capozzolo, afirmó en que el criptoactivo creado por el Estado no puede ser utilizado como una ficha de cambio que los comerciantes reciban y no sepan qué recibir de retorno.

Igualmente destacó que algunos empresarios que no han recibido los pagos por las ventas tranzadas en petros el pasado mes de diciembre, a través de los puntos de venta BioPago del Banco de Venezuela, .

"El petro no reúne todavía las condiciones para ser considerado como una criptomoneda (…), no puede ser utilizado como una ficha de cambio que le entregan al comerciante para que entregue una mercancía, porque no sabe si la va a cambiar por dólares o por bolívares. Ese uso tampoco está definido de manera correcta y lamentablemente los comerciantes no podemos aceptar el petro si las condiciones de intercambio son esas", manifestó Capozzolo.

El directivo empresarial indicó que "si el gobierno le otorgara al petro elementos para generar confianza tanto en la población como entre los comerciantes, como la libre convertibilidad en bolívares o en dólares, podría ser utilizado de la mejor manera", pero que la realidad es otra.

#19Feb Pdte. de Consecomercio, @felipecontodo: “El Petro no es una criptomoneda y no se puede utilizar como una ficha de canje, porque no está definido de manera correcta y no hay condiciones confiables para ser utilizado”. #TVV #TVVNoticias pic.twitter.com/CcwPcQ2hA7 — TVV Noticias (@TVVnoticias) February 19, 2020

Ver nota completa en: https://www.morocotacoin.com/2020/02/consecomercio-reitero-que-el-petro-no-es-confiable-como-medio-de-pago/